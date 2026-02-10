Previsioni 10-12 febbraio: flusso umido Atlantico in transito

Situazione generale

Dal 25 gennaio la “porta atlantica” è aperta. Un corridoio di correnti umide e miti per il periodo, che continuano portare perturbazioni verso il nord Italia. La situazione non sembra cambiare nemmeno per i prossimi giorni, infatti altri deboli paesaggi perturbati interesseranno il vicentino.

Martedì 10 febbraio

Giornata grigia sulla nostra provincia. Qualche parziale schiarita la vedremo in pianura durante la mattinata. Poi le nubi si faranno via via più compatte. Le prime precipitazioni giungeranno sul vicentino occidentale in serata, in estensione a tutto il territorio durante la nottata. Piogge di debole o moderata intensità in pianura e neve sui monti a partire dai 1000/1200 metri di quota.

In pianura cadranno dai 4 ai 12 mm di pioggia. Sulle Prealpi sono attesi circa 4/8 cm di neve fresca oltre i 1500 metri, con punte superiori sulle Piccole Dolomiti. Temperature stazionarie.

Mercoledì 11 febbraio

Nella prima mattinata fenomeni in esaurimento su tutto il territorio. La giornata proseguirà con molte nubi e locali parziali schiarite. Temperature massime in aumento. Estremi termici in pianura tra 6 e 12 gradi.

Giovedì 12 febbraio

Cielo nuvoloso la mattina con possibili pioviggini. Nella seconda parte della giornata ci potrá avere qualche apertura del cielo con brevi momenti di sole. Temperature stazionarie con valori oltre le medie del periodo.

Tendenza nel lungo termine

Non si vedono promontori di alta pressione in grado di portare qualche giorno di tempo stabile sul vicentino. Anzi, nella giornata di sabato sarà molto probabile l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica con neve sui rilievi a quote medie.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.