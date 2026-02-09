Puglia, banda assale blindato della Battistolli con kalashnikov e esplosivo. Sparatoria coi carabinieri

Un furgone portavolori della Btv-Battistolli, società di sicurezza vicentina, è stato oggetto, questa mattina, di un assalto in Puglia, lungo la superstrada 613 Brindisi-Lecce. Un colpo messo in atto da una banda di persone (almeno sei) travisate e armate di kalashnikov, sotto gli occhi di decine di automobilisti in transito.

Secondo quanto riportano le testate locali, l’assalto è avvenuto all’altezza dello svincolo di Tuturano. Il blitz dei banditi è iniziato con l’incendio di un mezzo pesante, utilizzato per bloccare entrambe le carreggiate e isolare la zona. Dopo aver bloccato il furgone, i malviventi hanno fatto saltare in aria con dell’esplosivo l’accesso blindato del mezzo. Due componenti sono stati fermati dai carabinieri dopo un conflitto a fuoco e la fuga.

Come spiega il telegiornale regionale Rai, nel conflitto a fuoco, durante l’inseguimento tra banditi e militari dell’Arma, un colpo esploso dai primi, ha raggiunto un’auto dei carabinieri di una stazione del Brindisino raggiungendo l’abitacolo, non ci sono feriti. L’auto di un altro militare in borghese invece è stata mandata fuoristrada.

Sono stati alcuni cittadini a chiamare i carabinieri e a segnalare la presenza di un’auto di grossa cilindrata sospetta che viaggiava ad altissima velocità nel territorio del nord Salento. Pochi istanti dopo i militari della compagnia di Campi Salentina hanno individuato il mezzo, un’ Alfa Romeo, nelle campagne di Squinzano, in provincia di Lecce, e hanno braccato e fermato un uomo incappucciato che correva disarmato. Un complice è stato individuato, anch’egli col volto coperto e disarmato, in fuga a piedi.

I due sono stati condotti in caserma per gli accertamenti del caso. Poco distante dal luogo della cattura, è stata rinvenuta una seconda auto, una jeep che era stata nascosta evidentemente per coprire la seconda parte della fuga passando.

