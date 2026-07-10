Previsioni 10-12 luglio: clima afoso con qualche temporale

Situazione generale

Dall’Europa occidentale, l’anticiclone garantisce ancora un contesto estivo, seppur disturbato dal transito di una debole instabilità. Non raggiungeremo i picchi estremi di calore di fine giugno, ma le temperature si manterranno su valori oltre le medie stagionali. Tra la nottata di venerdì e la giornata di sabato il passaggio di nuvolosità irregolare porterà qualche locale precipitazione, per poi lasciare nuovamente spazio alla piena stabilità domenica.

Venerdì 10 luglio

Bella mattinata ampiamente soleggiata e stabile su tutta la provincia. Dalla serata e nel corso della notte avremo un aumento della nuvolosità a partire dalla fascia prealpina associato a qualche piovasco o debole rovescio, che potrà estendersi localmente anche sulle zone di alta pianura. Temperature stazionarie e tipicamente estive, con massime in pianura intorno ai 33-34 gradi e minime notturne stabili sui 21-23 gradi.

Sabato 11 luglio

La giornata sarà caratterizzata da una maggiore variabilità. Al mattino e nel pomeriggio assisteremo al transito di nuvolosità irregolare sul vicentino, che potrà determinare il formarsi di qualche rovescio o temporale sulle prealpi in discesa verso le pianure. Migliora in serata con ampie schiarite notturne. Le temperature subiranno un lieve calo: le massime in pianura si fermeranno sui 31-32 gradi, mentre le minime difficilmente scenderanno sotto i 21 gradi. Clima umido e moderatamente afoso.

Domenica 12 luglio

Si torna a condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche innocua velatura in transito nel corso della giornata. Le temperature torneranno a salire lievemente, toccando i 34 gradi di massima nel basso vicentino, con una decisa sensazione di caldo afoso nelle ore centrali. Zero termico in risalita e rischio basso di precipitazioni sui monti.

Tendenza nel lungo termine

La prossima settimana inizierà all’insegna del rinforzo dell’alta pressione, garantendo giornate ben soleggiate e un nuovo, graduale aumento termico. Tra mercoledì e giovedì torneremo a toccare picchi di 35-37 gradi in pianura. Per un calo termico e il possibile ritorno di rovesci e temporali sparsi bisognerà aspettare il 19-20 luglio.

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