Previsioni 11-13 febbraio, debole peggioramento con piogge intermittenti

Situazione generale

Una perturbazione in arrivo dalla Lombardia colpirà il Vicentino nelle prossime ore. Si tratta di un peggioramento debole con precipitazioni intermittenti in un contesto di clima più autunnale che invernale.

Martedì 11 febbraio

La mattina cielo coperto su tutta la provincia per nubi basse e nebbia a quote collinari. Non mancherà qualche pioviggine di tanto in tanto. Dal tardo pomeriggio i fenomeni, a partire da ovest andranno intensificando. Si tratteranno comunque di precipitazioni diffuse ma sempre di debole intensità. La neve cadrà in montagna a partire dai 1100/1200 metri di quota. Temperature in lieve calo con estremi termici in pianura tra 7 e 10 gradi.

Mercoledì 12 febbraio

Nella prima parte della giornata ultimi fenomeni di questa perturbazione che accumulerà sulle Prealpi 5/10 centimetri di neve fresca oltre i 1400 metri e altrettanti millimetri di pioggia a bassa quota. Il cielo rimarrà coperto fino a sera. Temperature stazionarie con valori oltre le medie del periodo.

Giovedì 13 febbraio

Altra giornata caratterizzata da cieli grigi sul Vicentino e assenza di freddo invernale. La sera non si esclude qualche debole fenomeno sulle Prealpi, nevoso oltre i 1.200 metri. Temperature senza variazioni di rilievo.

Tendenza nel lungo termine

Masse d’aria relativamente fredde dal nord Europa valicheranno le Alpi a partire da venerdì. L’evoluzione meteo per il vicentino rimane ancora molto incerta su possibili precipitazioni e nevicate a bassa quota. Saremo più precisi nel prossimo aggiornamento.