Previsioni 13-15 febbraio: perturbazione in arrivo, poi aria più fredda

Situazione generale

Da tre settimane ormai, sul nord Italia non si vedono promontori di alta pressione in grado di mantenere tempo stabile e soleggiato per qualche giorno consecutivo. Infatti, dopo la breve parentesi soleggiata, un’altra decisa perturbazione è in arrivo sul vicentino con un nuovo “carico” di precipitazioni. Questa seconda parte dell’inverno sta continuando sulla linea del tempo molto instabile ma con temperature sopra la media del periodo.

Venerdì 13 febbraio

Bella giornata soleggiata su tutta la provincia dal clima primaverile. Zero termico oltre i 2000 metri di quota e temperature massime in pianura che toccheranno i 14 gradi. Nuvolosità in aumento in serata a partire da ovest.

Sabato 14 febbraio

Maltempo tutto il giorno. Precipitazioni diffuse sul vicentino già dal primo mattino, quando sulle prealpi nevicherà dai 1200 metri sulle zone esposte alla pianura, dai ‪1000-1100‬ metri sulle zone più interne. Nel pomeriggio la quota neve salirà leggermente. In tarda serata i fenomeni saranno in esaurimento su tutto il territorio con l’entrata di venti secchi da nord est. Sono attesi mediamente dai 10 ai 20 mm di pioggia in pianura e altrettanti cm di neve fresca oltre i 1500 metri, con punte di 25/30 cm sul nord ovest vicentino. Estremi termici in pianura tra 6 e 10 gradi.

Domenica 15 febbraio

Rapido miglioramento del tempo con ampi rasserenamenti su tutto il vicentino. Nella seconda parte della giornata cielo sereno con temperature gradevoli e massime fino a 13 gradi. In serata entreranno dai quadranti orientali correnti più fredde che faranno scendere sensibilmente le temperature a tutte le quote.

Tendenza nel lungo termine

Un blando passaggio perturbato in transito sulle Alpi potrebbe portare qualche sporadica precipitazione sul vicentino in mattinata, con fiocchi sui ‪800-900‬ metri. Dopo una pausa delle precipitazioni fino a metà settimana, tra il 19-20 febbraio è atteso un nuovo deciso peggioramento del tempo.

– – – – –

