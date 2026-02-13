“Fiocchi di Luce” ad Asiago, carnevale a Vicenza, Malo e Schio: ecco gli eventi del weekend

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Uno spettacolo pirotecnico e musicale destinato ad imprimere un ricordo indelebile nella mente degli spettatori. Ma anche, inevitabilmente, carnevale. Tanto carnevale. Sono le iniziative in programma per il fine settimana in provincia di Vicenza. Gianni Manuel e Martina Polelli hanno fatto il punto ai microfoni della rubrica di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“. Con anche, in questa occasione, uno sguardo a ciò che accadrà nei primi tre giorni della prossima settimana.

Sull’Altopiano dei Sette Comuni ritorna quello che ormai da anni è considerato uno degli eventi più suggestivi di questo territorio, “Asiago Fiocchi di Luce“. La rassegna, che quest’anno ha come titolo “In vetta con le stelle”, prenderà il via oggi, venerdì 13 febbraio, in Piazza Carli, alle 21.30. Il programma proseguirà poi domani e domenica 15 febbraio presso l’Aeroporto Romeo Sartori, a partire dalle 18.30.



A Velo d’Astico, da lunedì 16 a mercoledì 18 febbraio, negli spazi della fattoria didattica “Chiocciola di Bosco” i bambini dai 4 agli 11 anni potranno partecipare a “Carnevale in fattoria“. Tre i laboratori organizzati per permettere ai piccoli di vivere la natura da protagonisti: “Gli impollinatori in festa”, “Detective nel sottosuolo” e “Il carnevale degli spaventapasseri”.

In quel di Vicenza, domani 14 febbraio, dalle 15.30 Piazza dei Signori e le vie del centro faranno da sfondo ad una grande festa di carnevale. Maghi, artisti di strada e trampolieri itineranti sono solo alcuni dei personaggi che animeranno il cuore della città. Inoltre, dalle 15 fino alle 18, l’area verde del Parco Città di Via Mollino ospiterà il tradizionale “Gran Carnevale dei Bambini“.

Proseguono poi, da oggi a domenica 15 febbraio, le iniziative programmate per il “Carnevale di Malo“, che quest’anno giunge alla sua 102° edizione. Questa sera, alle 20.30, l’Auditorium Rigotti proporrà un concerto dedicato alle musica italiana anni Cinquanta. Domani invece, alle stessa ora, sarà la volta del “Carnival Party” con Luciano Gaggia, presso il Centro Giovanile. Domenica 15 febbraio, infine, spazio alla seconda sfilata per le vie del centro storico alle 14.30, per poi concludere alle 20.30, sempre presso l’Auditorium Rigotti, con lo spettacolo comico “Galina Vecia Fa Bon Ponte”, dei “Risi e Bisi”.

Infine, domani e domenica 15 febbraio, l’appuntamento è con il secondo weekend di “Schio Carnevale Insieme“. Domani sera, dalle 20, è in programma la sfilata in notturna con partenza da via Tito Livio. Domenica 15 febbraio, invece, la sfilata diurna inizierà alle 14, sempre con partenza da via Tito Livio. Nella stessa giornata avrà luogo anche la premiazione del carro vincitore del 26° Trofeo dei Quartieri.

