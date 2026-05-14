Previsioni 15-17 maggio: tempo perturbato e neve a 1500 metri. Migliora nel weekend

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Situazione generale

Dopo un mese di aprile mite e secco, il vicentino sta vivendo un maggio fresco ed instabile. L’apice lo stiamo vivendo in questi giorni col ritorno della neve in montagna anche a quote medie. Le temperature registrate sono tipiche di metà aprile.

Venerdì 15 maggio

Giornata perturbata su tutta la provincia. Nella prima parte della mattinata pioverà solo su alto vicentino. Col passare delle ore sarà interessato anche il restante territorio. Mentre in pianura i rovesci saranno più intermittenti, con pause più o meno lunghe, sulla fascia prealpina i fenomeni saranno più continui con la quota neve che si attesterà sui 1400-1500 metri. Non sono da escludersi rapidi passaggi temporaleschi con moto ovest-est. Temperature in lieve calo. Estremi termici in pianura tra 9 e 14 gradi.

Sabato 16 maggio

La giornata sulla nostra provincia inizierà con cielo coperto e deboli fenomeni sparsi, nevosi oltre i 1500 metri circa. Ultimi rovesci nel primo pomeriggio sul vicentino centro-orientale in spostamento verso sud. Tra la giornata di giovedì e sabato sono attese nevicate anche abbondanti in quota. A 1800 metri si stimano dai 10 ai 25 cm di neve fresca, mentre sulle cime più alte a 2200 metri si possono superare i 30 cm. In serata ampie schiarite con ventilazione da nord. Temperature ben al di sotto della norma.

Domenica 17 maggio

Bella giornata soleggiata, soprattutto nella prima parte. Poche nubi pomeridiane a ridosso dei rilievi. Dopo una mattinata fresca con valori minimi in pianura sotto i 10 gradi, le temperature massime saranno in sensibile, aumento con valori compresi tra 20 e 22 gradi. Zero termico a 2500 metri di quota.

Tendenza nel lungo termine

Lunedì ci sarà una debole instabilità lungo i rilievi. Mentre tra martedì e mercoledì una rimonta alto-pressoria su tutto il nord Italia porterà stabilità e temperature fino a 25 gradi in Pianura Padana.

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