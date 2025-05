Documenti antichi, marcia serale, giochi per bambini ed escursione guidata: ecco gli eventi del weekend

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Anche il terzo fine settimana di maggio è già arrivato. Di conseguenza, puntualmente, torna a riproporsi un “antico” quesito: cosa fare di bello nel weekend? Nel Vicentino, come sempre, non c’è pericolo di rimanere “a bocca asciutta”, considerando il ricco assortimento di eventi che animano tutto il territorio. Un piccolo aiuto per “orientarsi” nella moltitudine di manifestazioni in programma viene, come d’abitudine, da Radio Eco Vicentino. Gianni Manuel e Martina Polelli, ai microfoni della rubrica “Festa Italiana“, hanno fatto il punto delle attività in cartellone per questo fine settimana.

Domenica 18 maggio il Castello di Thiene aprirà le porte del suo Archivio privato. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire antichi atti, scritture e incartamenti contenenti dati preziosi sulla relazione tra ambiente, uomini e paesaggio. Nella stessa giornata, a Malo, le vie del centro storico saranno animate dai numerosi eventi in programma per l’Antica Fiera di Santa Croce.



A Sarcedo, oggi 16 maggio, avrà luogo la settima edizione della suggestiva marcia serale “Lucciolata Maggiolina“. In quel di Vicenza invece, domani 17 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei le Gallerie d’Italia saranno aperte al pubblico in via eccezionale dalle ore 20 alle 24.

Il centro di Camisano Vicentino, domani 17 maggio, si animerà di pura magia dalle ore 14 alle 20 grazie a Camisano in fiaba: un evento gratuito con tante attività per bambini. A Marostica, domenica 18 maggio, l’escursione guidata Camminando Foraman tra San Luca e la Val d’Inverno condurrà i partecipanti ad ammirare i panorami che si aprono su Pianezze, Colceresa e Breganze.

Domani 17 maggio, in quel di Gallio, nell’ambito della rassegna “La Primavera di Ghel” il nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli sarà la presentazione del libro “Il mio sentiero” di Jana Curll. A Caltrano infine, domenica 18 maggio, si terrà la ventiquattresima edizione della Marcia delle Contrade.

Gabriele Silvestri

