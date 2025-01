Previsioni 17-19 gennaio: in aumento la copertura nuvolosa e le temperature

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

L’alta pressione che ci accompagna da una settimana con cieli sereni e gelo notturno ha ormai le ore contate. Infatti la depressione che sta colpendo da giorni il sud Italia tende ad alzarsi di latitudine. Questo determinerà un aumento della copertura nuvolosa e qualche debole precipitazione anche sul vicentino.

Venerdì 17 gennaio

La mattina qualche nuvola bassa a ridosso dei monti in dissolvimento col passare delle ore. Cielo sereno nella seconda parte della giornata su tutto il territorio. Temperature ancora basse in linea col periodo. Estremi termici in pianura tra -1 e +8 gradi.

Sabato 18 gennaio

Inizialmente il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso e avremo l’ultima gelata in pianura di questo periodo. Nel pomeriggio aumento della copertura nuvolosa a partire dal basso vicentino in estensione a tutto il territorio. In serata cielo coperto ovunque. Temperature in lieve aumento nei valori massimi con punte di 9-10 gradi.

Domenica 19 gennaio

Sarà una giornata grigia sul vicentino con deboli precipitazioni sparse e intermittenti. I fiocchi cadranno oltre i 1100/1200 metri di quota. In pianura sono attesi da 1 a 3 millimetri di pioggia e altrettanti centimetri di neve in montagna oltre i 1400 metri. Temperature in aumento nei valori minimi causa copertura nuvolosa.

Tendenza nel lungo termine

Per la prossima settimana il flusso umido ed instabile dall’Atlantico si avvicinerà sempre di più al nord Italia. Sono da attendersi quindi giornate spesso nuvolose accompagnate da qualche precipitazione ed un aumento delle temperature.