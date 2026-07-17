Previsioni 17-20 luglio: alternanza di caldo e temporali, poi stop all’ondata di calore

Evoluzione generale

Il Veneto si trova in posizione intermedia tra l’Anticiclone Subtropicale Africano, che continua a spingersi da sud, e un’ampia zone depressionaria con nucleo tra Spagna, Francia e Gran Bretagna; fino a sabato la caratteristica meteorologica sarà l’alternanza di caldo anomalo e temporali. Da domenica la suddetta circolazione ciclonica verrà supportata da una depressione in avvicinamento da nord e avrà la meglio su quella anticiclonica; ancora vari temporali e tendenza a cessazione dell’ondata di calore.

Venerdì 17: al mattino in prevalenza nuvoloso con tendenza ad attenuazione della nuvolosità a partire da ovest, con comparsa di schiarite anche ampie in pianura mentre sulle zone montane prevarrà della nuvolosità, in attenuazione verso fine giornata.

Precipitazioni: fino a parte del mattino probabili precipitazioni, a tratti diffuse, con rovesci e temporali su zone montane, pedemontane e su buona parte della pianura, con possibili locali fenomeni intensi. In seguito esaurimento dei fenomeni in pianura, mentre sulle zone montane permarrà una certa instabilità con ancora possibilità di rovesci e temporali sparsi.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in locale ulteriore lieve aumento.

Venti: in quota moderati/tesi da sud-ovest/ovest. In pianura deboli variabili. Raffiche di vento in occasione di fenomeni temporaleschi.

Mare: poco mosso.

Attendibilità previsione: buona.

Sabato 18: in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso più probabilmente dal pomeriggio.

Precipitazioni: fino al mattino assenti. Dal pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) per piogge a tratti che prima o poi interesseranno tutte le zone, si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali.

Temperature: fino al mattino senza variazioni di rilievo e dal pomeriggio in calo anche sensibile rispetto a venerdì, con minime a tarda sera.

Venti: in prevalenza deboli/moderati e a tratti con rinforzi durante i temporali. In alta montagna da ovest, nelle valli con direzione variabile, sulla pianura prima delle piogge con direzione variabile e poi da nord-est.

Mare: da calmo a poco mosso col passar delle ore.

Attendibilità previsione: ottima.

Domenica 19: alternanza di piogge e rasserenamenti, temperature in calo.

Attendibilità previsione: buona.

Lunedì 20: alternanza di piogge e rasserenamenti, temperature in calo.

Attendibilità previsione: buona.

Previsioni a cura di Arpav

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