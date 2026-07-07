Previsioni 7-9 luglio: nuova ondata di calore con picchi oltre i 35 gradi

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Situazione generale

Dopo qualche giorno di temperature in linea col periodo o di poco superiori, una nuova ondata di calore in arrivo da Spagna e Francia interesserà anche l’Italia centro settentrionale con afa e temperature in aumento. Massime previste sul Vicentino anche sopra i 35 gradi.

Martedì 7 luglio

Giornata stabile e soleggiata sul Vicentino. Anche in montagna ci saranno poche nubi, non sono previsti fenomeni di rilievo. Temperature stazionarie o in lieve aumento con estremi termici in pianura generalmente compresi tra 19 e 33 gradi. Zero termico a 4100 metri di quota.

Mercoledì 8 luglio

La giornata inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia. Nel pomeriggio sera ci sarà un passaggio di velature in arrivo dalle Alpi verso le pianure. Temperature in ulteriore leggero aumento, soprattutto le minime che faticheranno a scendere sotto i 20 gradi.

Giovedì 9 luglio

La “bolla calda” andrà a coprire il nostro territorio con lo zero termico che toccherà quota 4600 metri. Sul Vicentino sono previste poche nubi pomeridiane sulla fascia prealpina senza nessuna precipitazione. Caldo intenso con massime in pianura comprese tra 34 e 36 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Nel fine settimana continuerà il caldo sopra media, tuttavia andrà ad aumentare l’instabilità pomeridiana lungo i rilievi dove si vedrà localmente qualche rovescio o temporale.

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