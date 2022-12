Previsioni 20-22/12, ci si avvicina al Natale con qualche nuvola (e pioggia lieve)

SITUAZIONE GENERALE

In questi giorni siamo interessati da correnti umide e miti in quota dai quadranti occidentali. In pianura e nei fondovalle invece persiste del freddo accumulato nei giorni scorsi. Freddo che andrà progressivamente attenuandosi con l’arrivo di nubi via via più compatte accompagnate da qualche debole fenomeno.

MARTEDI 20 DICEMBRE

Giornata variabile sulla nostra provincia. In pianura sarà possibile la formazione di foschie dense o nebbie, più probabili sul Basso Vicentino. In montagna il cielo si presenterà velato con aperture più ampie nel pomeriggio. Temperature stazionarie in pianura, in lieve aumento in quota.

MERCOLEDI 21 DICEMBRE

Inizialmente cielo irregolarmente nuvoloso, con nubi più compatte nelle ore centrali della giornata quando non si escludono deboli piogge sul Vicentino centro-occidentale e nevischio oltre i 1.700-1.800 metri. Temperature in rialzo, estremi termici in pianura tra +1 e +8 gradi.

GIOVEDI 22 DICEMBRE

Giornata per lo più grigia con qualche schiarita più probabile sull’Alto Vicentino. Temperature in ulteriore lieve aumento con valori termici al di sopra della norma. Zero termico che rimane oltre i 2.000 metri di quota.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Fino al 27 dicembre continuerà il flusso mite e umido da occidente senza precipitazioni di rilievo. Temperature sopra la norma, nebbie o nuvole basse in pianura.