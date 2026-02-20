Previsioni 20-22 febbraio: arriva l’alta pressione. Tempo stabile e temperature miti

Situazione generale

Da 25 giorni ormai la nostra provincia vive un periodo molto instabile, a tratti perturbato. Da fine gennaio sono caduti anche oltre 150 millimetri di pioggia in alcune località dell’alto vicentino. Il corridoio atlantico che ha portato molte perturbazioni in tutto il centro-nord Italia verrà “sbarrato” in questi giorni da un potente campo di alta pressione. Questo garantirà una fase di tempo stabile e soleggiato con temperature miti per il periodo.

Venerdì 20 febbraio

La mattina cielo variabile sul vicentino. Nubi in diradamento col passare delle ore. Nel tardo pomeriggio-sera nubi basse in addossamento sulla dorsale prealpina. Temperature in aumento nei valori massimi fino a 12 gradi in pianura.

Sabato 21 febbraio

Bella giornata di sole. Freddo nel primo mattino con brinate diffuse in pianura e temperature intorno allo zero. Nel pomeriggio clima mite con valori massimi fino a 13 gradi. Zero termico in aumento verso i 2000 metri di quota.

Domenica 22 febbraio

Nel primo mattino riduzione della visibilità per dense foschie o banchi di nebbia sul basso vicentino, in diradamento col passare delle ore. Sereno su tutto il territorio nelle ore centrali della giornata, poi giungeranno da nord ovest delle velature che andranno ad offuscare il cielo. Temperature in ulteriore aumento con valori massimi fino a 14-15 gradi.

Tendenza nel lungo termine

L’alta pressione di origine afro-mediterranea ci terrà compagnia almeno fino al 26 febbraio. Sul vicentino il tempo sarà quindi spesso soleggiato con clima mite per il periodo.

