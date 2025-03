Previsioni 21-23 marzo: nuove perturbazioni in arrivo nel fine settimana

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Gli ultimi giorni la nostra provincia è stata interessata da correnti fredde orientali che hanno mantenuto le temperature al di sotto delle medie del periodo, in alcuni casi si sono registrate minime sottozero anche in pianura. La circolazione sta però cambiando, i venti stanno ruotando dai quadranti occidentali. Sarà un flusso mite atlantico che per giorni manterrà un tempo molto instabile sul vicentino, a tratti perturbato.

Venerdì 21 marzo

Mattinata variabile su tutto il territorio con nuvolosità in aumento nel corso della giornata. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in lieve flessione. Estremi termici compresi tra 2 e 12 gradi.

Sabato 22 marzo

La mattinata inizierà all’insegna della pioggia. Le precipitazioni saranno più persistenti su medio e basso vicentino. Nel pomeriggio ci sarà una pausa dei fenomeni per qualche ora, poi verso sera un nuovo impulso perturbato porterà nuove piogge su tutta la provincia. Neve in montagna a partire dai 1700/1800 metri. Alla fine del giorno gli accumuli piovosi maggiori si vedranno su Ovest e Basso Vicentino con punte di 20 millimetri.

Domenica 23 marzo

Altra giornata di maltempo. I fenomeni più diffusi si verificheranno la mattina, anche a carattere di rovescio lungo le pedemontane. Piogge più deboli e discontinue nel pomeriggio fino ad un totale esaurimento. Sono attese punte di 20/25 millimetri di pioggia sull’Alto Vicentino. Quota neve in rialzo sui 2000 metri. Temperature in lieve aumento.

Tendenza nel lungo termine

Sarà una settimana nella quale sulla provincia berica si alterneranno momenti di sole a nuove perturbazioni atlantiche. Le temperature rientreranno nelle medie del periodo.