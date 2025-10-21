Previsioni 21-23 ottobre: settimana instabile
Situazione generale
Dopo un paio di settimane di tempo stabile è tornata la pioggia sul vicentino. Fenomeni per lo più deboli stanno interessando da lunedì pomeriggio la nostra provincia. Altri impulsi perturbati potrebbero portare altre precipitazioni nei prossimi giorni. Un contesto quindi di tempo autunnale con temperature nella norma del periodo.
Martedì 21 ottobre
La giornata inizierà con deboli piogge sparse a carattere intermittente su tutta la pianura, meno coinvolte invece le prealpi. Nel pomeriggio esaurimento dei fenomeni ad iniziare dai settori occidentali. Parziali schiarite la sera. Sono attesi generalmente dai 5 ai 10 mm di pioggia. Temperature in flessione nei valori massini. Zero termico a 2500 metri di quota.
Mercoledì 22 ottobre
Cielo variabile in mattinata quando di tanto in tanto si farà rivedere il sole. Aumento della copertura nuvolosa da metà giornata, mentre la sera giungeranno delle nuove aperture da ovest. Temperature in lieve aumento. Estremi termici in pianura tra 11 e 16 gradi.
Giovedì 23 ottobre
Copertura nuvolosa in aumento già in mattinata per una perturbazione atlantica in avvicinamento e che colpirà il vicentino nella seconda parte della giornata con piogge in pianura di moderata intensità e neve sulle cime più alte da quota 2000 metri. Temperature in calo sui rilievi.
Tendenza nel lungo termine
Venerdì tornerà il sole, mentre per il weekend la situazione al momento rimane ancora molto incerta. Le temperature ad ogni modo saranno in generale calo.