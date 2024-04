Previsioni 22-24 aprile: maltempo con neve fino a quote collinari

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Un minimo di bassa pressione si va ad approfondire sul Mar Ligure, alimentato da correnti molto fredde di origine Artica. Il vortice sarà stazionario per un paio di giorni, questo determinerà sul vicentino precipitazioni abbondanti e aria fredda per il periodo con neve fino a quote collinari.

Lunedì 22 aprile

La mattina cielo coperto su tutta la provincia con precipitazioni diffuse, specie su ovest vicentino dove ritroveremo anche la quota neve più bassa, generalmente dai 500/600 metri, ma nelle vallate la neve potrebbe fare la sua comparsa fino a 400 metri. A metà giornata possibile pausa dei fenomeni sul medio vicentino, limite della neve in aumento sui 800 metri. La sera nuovo intenso nucleo perturbato con pioggia battente in pianura e neve che tornerà a calare intorno ai 600 metri di quota. Temperature massime in calo, con valori non oltre i 7/9 gradi in pianura.

Martedì 23 aprile

Altra giornata di maltempo, soprattutto la mattina dove si avranno i fenomeni più abbondanti sulle pedemontane e prealpi. Nel pomeriggio-sera precipitazioni più deboli e discontinue. Quota neve variabile tra i 500 e 800 metri in base all’intensità dei rovesci. Nelle 48 ore di questo lungo peggioramento, sono attesi fino a 80-100 mm di pioggia su ovest vicentino, mediamente 50-70 altrove. La neve cadrà copiosa sui nostri rilievi, 10-20 cm di neve fresca a 900 metri, oltre i 50 cm a 1300 metri.

Mercoledì 24 aprile

Giornata molto variabile, a tratti instabile. Saranno ancora possibili fenomeni sparsi, nevosi oltre i 1000 metri. Generale miglioramento in serata. Temperature in lieve rialzo. Estremi termici in pianura tra 5 e 11 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Per il ponte del 25 aprile c’è ancora molta incertezza sulla situazione meteo. Ci riteniamo sia meglio aspettare i nuovi aggiornamenti dei modelli matematici per una più accurata previsione che faremo a metà settimana.