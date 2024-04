Serie A: Ok Atalanta, Fiorentina e Lecce. Pari tra Torino – Frosinone

Nella 33esima della Serie A di calcio l'Atalanta vince 2-1 a Monza, la Fiorentina domina 2-0 in casa della Salernitana e il Lecce passeggia 3-0 in quella del Sassuolo; Torino-Frosinone 0-0. Oggi in campo i posticipi Roma-Bologna alle 18:30 e il derby Milan-Inter alle 20:45.

Monza – Atalanta. Dopo la sconfitta a Cagliari e il pareggio col Verona la squadra di Gasperini batte 2-1 il Monza e si porta a 54 punti. All'U-Power Stadium al 44' è De Ketelaere che sblocca il match di testa sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa poi Touré (72') raddoppia i conti su assist di Lookman e Maldini (89') accende il finale accorciando prima le distanze e poi centrando un palo nel recupero.

Salernitana – Fiorentina. I toscani battono 2-0 i campani e tornano a sorridere in campionato dopo cinque turni senza vittorie: all'Arechi decidono Kouamé (79') e il contropiede nel recupero di Ikoné (95'). La formazione di Italiano sale a 47 punti, a 2 dal Napoli e con una partita in meno rispetto agli azzurri. Retrocessione sempre più vicina, invece, per i granata, che se non vincono a Frosinone sono in Serie B.

Torino – Frosinone. Le due squadre fermano il risultato sullo 0-0. I granato rosicchiano un solo punticino al Napoli, mentre i ciociari, al quarto pareggio di fila, non riescono ancora a vincere in trasferta, rimangono terzultimi ma agganciano l'Udinese, che deve giocare gli ultimi 20' del match con la Roma il 25 aprile.

Sassuolo – Lecce. Nel lunch match i pugliesi battono 3-0 i neroverdi e piazzano un colpo fondamentale per la salvezza. I salentini la indirizzano già nel primo tempo: all'11' Gendrey la sblocca con un'incornata sugli sviluppi di calcio piazzato, al 15' Dorgu raddoppia approfittando di una dormita della retroguardia neroverde. Nella ripresa ci pensa poi Piccoli a calare il tris che spegne ogni speranza di rimonta per i padroni di casa. Gotti mette i suoi al sicuro, Ballardini resta al penultimo posto e il miracolo si fa sempre più complicato.