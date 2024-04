La Trattoria al Borghetto cambia casa e riparte. Ma le costate restano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ci sono voluti mesi tra valutare dove e come riaprire, ma alla fine la Trattoria al Borghetto è tornata operativa da ieri sera in una veste rinnovata, pronta ad accogliere nuovi clienti oltre naturalmente gli affezionati di sempre. Che dopo il pauroso incendio causa della devastazione dello storico locale in pieno centro storico a Santorso ci fosse il desiderio di ripartire, lo si era già capito dalle parole pur piene di dolore dell’istrionico titolare Sergio Zandenego mentre ancora l’odore acre del fumo inondava l’aria di quella maledetta domenica mattina: ma il timore che qualcosa si inceppasse o che in qualche modo ci fosse un ripensamento, aveva tenuto col fiato sospeso molti che in questi mesi non hanno mai smesso di far sentire il loro sostegno facendo squillare ininterrottamente il telefono del ristoratore in cerca di conferme.

Nella notte del 12 novembre scorso infatti, dopo un altro sabato di pienone, Zandenego era stato svegliato dai Carabinieri chiamati sul posto dove già erano operative parecchie squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a circoscrivere le fiamme pare scaturite da una presa della cucina. 13 anni di attività bruciati in pochi minuti, la burocrazia a seguire, fino alla decisione finale di trasferirsi nei locali di un’ex pizzeria a Malo dove ricominciare da capo, con rinnovato entusiasmo.

E sono stati tanti sia all’inaugurazione ieri sera che oggi nel primo servizio ufficiale all’ora di pranzo, ad accorrere nel nuovo “Borghetto” in Via Pace per augurare un buon cammino a tutto lo staff oltre che, immancabilmente, per assaggiare di nuovo quelle costate che da sole valgono la “fatica” di andarci. Carni selezionate, cotte col puntiglio e tutta la passione del maestro che rimangono a garanzia del fatto che il locale sarà pur nuovo – benchè le decorazioni richiamino inevitabilmente la passata esperienza – ma i punti saldi restano: qualità e voglia di prendere ancora una volta il cliente per la gola. Un viaggio nel gusto che sembra quasi non essersi proprio mai interrotto.