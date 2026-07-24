Previsioni 24-27 luglio: domenica temporanea fase di instabilità

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Evoluzione generale

Un temporaneo promontorio anticiclonico con asse proteso dal Nord Africa verso l’Europa assicura sulla nostra regione all’inizio ampi spazi di sereno e temperature in rialzo ma ancora abbastanza gradevoli, poi una saccatura di origine atlantica porta una temporanea fase d’instabilità con delle precipitazioni e riduzione dell’escursione termica diurna, infine la pressione e le temperature tornano un po’ ad aumentare con ampi spazi di sereno specie in pianura per un anticiclone in espansione dal vicino Atlantico.

Pomeriggio/sera di venerdi 24 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso, a parte un po’ di cumuli sulle zone montane nel pomeriggio, in genere senza precipitazioni.

Sabato 25 luglio

Cielo: Cielo dapprima sereno o poco nuvoloso ovunque, poi un po’ di variabilità limitata alle zone montane, con nubi più presenti di sera sulle Dolomiti e per il resto ancora significativi spazi di sereno.

Precipitazioni: In genere assenti a parte probabili fenomeni, da locali a sparsi con rovesci o temporali, più che altro di sera sulle Dolomiti.

Temperature: Minime un po’ in aumento sulle Dolomiti e sul litorale settentrionale, per il resto stazionarie o in leggera diminuzione; massime in contenuto aumento, salvo locali lievi controtendenze in montagna.

Venti: In quota perlopiù moderati dai quadranti occidentali, ma anche tesi di sera specie sulle Prealpi per rinforzi da sud-ovest; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura perlopiù dai quadranti orientali, da deboli a moderati per rinforzi via via più significativi e duraturi sulla costa.

Mare: Da quasi calmo a poco mosso, verso sera anche mosso al largo.

Domenica 26 luglio

Cielo: Relativa instabilità, con nubi più insistenti sulle zone montane e schiarite più presenti specie fino al mattino in pianura.

Precipitazioni: Soprattutto dalla tarda mattinata all’inizio della serata, sono attese fasi di fenomeni sparsi o a tratti diffusi anche con rovesci e temporali.

Temperature: Sulla costa, contenute variazioni di carattere locale; altrove, prevalgono aumenti delle minime e diminuzioni delle massime.

Venti: In quota, da tesi sud-occidentali a moderati settentrionali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura inizialmente moderati dai quadranti orientali, nelle ore centrali sulle zone costiere moderati dai quadranti meridionali e per il resto deboli con direzione variabile, poi deboli dai quadranti orientali salvo locali moderati rinforzi sulla costa, infine deboli con direzione variabile e brezze sul litorale.

Mare: A tratti quasi calmo sottocosta e poco mosso a largo, a tratti poco mosso sottocosta e mosso al largo.

Lunedi 27 luglio

Tempo un po’ variabile, con qualche temporaneo addensamento nuvoloso e spazi di sereno anche ampi; nelle primissime ore in pianura e da metà giornata su quelle montane, possibilità di qualche locale precipitazione anche a carattere di rovescio; per le temperature minime, attese contenute variazioni di carattere locale; temperature massime su bassa pianura e costa stazionarie o in lieve diminuzione, altrove in contenuto aumento.

Martedi 28 luglio

Cielo in prevalenza poco nuvoloso con spazi di sereno più ampi nelle prime ore e qualche addensamento da metà giornata sulle zone interne, ove a quel punto è possibile qualche locale precipitazione, modesta salvo occasionali rovesci o temporali; per le temperature prevale un aumento, salvo alcune controtendenze delle massime sulle zone montane.

Previsioni a cura di Arpav

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