Previsioni 21-24 luglio: instabilità fino a giovedì, poi pressione in temporaneo aumento

Evoluzione generale

Un nucleo depressionario sull’Europa settentrionale è in fase di spostamento verso est, determinando una circolazione ciclonica sull’Europa centrale, con avvezione di aria più fredda dai quadranti settentrionali in quota e orientali al suolo, caratterizzata da vari impulsi instabili. Martedì il passaggio di un asse secondario sulla regione determinerà tempo ancora instabile variabile/instabile, con precipitazioni anche diffuse nella seconda parte della giornata. Mercoledì probabile maggiore stabilità per l’ingresso di aria più asciutta, mentre giovedì transiterà da nord un nuovo impulso instabile che lambirà il Veneto sul suo versante più orientale, determinando delle precipitazioni, specie in montagna. Venerdì pressione in temporaneo aumento. Da lunedì calo termico con temperature che si porteranno sotto la media del periodo. Rinforzi di Bora su costa e a tratti anche in pianura.

Martedì 21: tempo nel complesso variabile, con alternanza tra spazi di sereno e addensamenti nuvolosi; fasi di instabilità più presenti sulle zone montane e su alcune di quelle pedemontane da metà giornata.

Precipitazioni: probabili fasi di fenomeni, da locali a temporaneamente sparsi specie di pomeriggio, anche con rovesci o temporali.

Temperature: generalmente in calo sulle zone montane, stazionarie o in locale diminuzione in pianura più che altro riguardo ai valori massimi. Valori un po’ sotto la media del periodo.

Venti: bora moderata/tesa sulla costa, a tratti moderata anche nell’entroterra. Venti in quota moderati/tesi settentrionali.

Mare: poco mosso a tratti mosso.

Attendibilità previsione: buona.

Mercoledì 22: sereno o poco nuvoloso per nubi alte, salvo sviluppo di modesti cumuli sui rilievi nelle ore centrali.

Precipitazioni: nel pomeriggio possibilità di qualche sporadica precipitazione sulle zone montane.

Temperature: minime in calo con valori ben sotto la media del periodo, specie sulle zone montane. Massime stazionarie, in ripresa in quota.

Venti: nella notte fino al primo mattino rinforzi di Bora sulla costa centro-meridionale con probabili raffiche. In quota venti tesi da nord.

Mare: da mosso a poco mosso.

Attendibilità previsione: buona.

Giovedì 23: al mattino parzialmente nuvoloso, per tratti di nuvolosità medio-alta. In seguito sereno o poco nuvoloso in pianura, sulle zone montane nubi irregolari, con probabili rovesci e temporali associati nel pomeriggio, che non si esclude possano giungere alle zone pedemontane e più settentrionali della pianura, nel tardo pomeriggio. Esaurimento dei fenomeni dalla serata. Venti in quota moderati/tesi dai quadranti settentrionali. Temperature stazionarie.

Attendibilità previsione: discreta.

Venerdì 24: cielo sereno o poco nuvoloso, salvo consueta formazione di cumuli sui rilievi nelle ore centrali che non si esclude possano essere associati a locali precipitazioni. Temperature minime in calo in montagna, stazionarie altrove; massime senza notevoli variazioni. Al primo mattino rinforzi di Bora sulla costa.

Attendibilità previsione: discreta.

Previsioni a cura di Arpav

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