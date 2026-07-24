Estate al via con il primo weekend di grande esodo. A pesare è il caro-carburanti

Su strade e autostrade transiteranno oltre 27 milioni di autoveicoli secondo l’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas. Per agevolare gli spostamenti e arginare rallentamenti saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, ovvero l’83% di quelli attivi.

Tuttavia a pesare sugli spostamenti sarà soprattutto il caro-carburanti. Secondo il Codacons che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, in tre settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con una impennata che sfiora il +15%, e di 26 centesimi in autostrada. Stesso discorso, ma con numeri più contenuti, per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi.

Le tanto agognate vacanze costeranno nel complesso agli italiani tra viaggio, vitto, alloggio e divertimenti, circa 917 euro a persona. Il 28,7% del budget è destinato ai pasti, il 23,4% al pernottamento, il 21,8% alle spese di viaggio, l’11,3% allo shopping e il 14,8% per tutte le altre spese che comprendono divertimenti, escursioni e gite. Le tipologie di alloggio preferite dagli italiani vedono in pole alberghi e villaggi turistici, seguiti dalla casa di parenti e amici per il 28,6%, dalla casa di proprietà per l’11,9%, mentre il 7,8% ha scelto il B&B, il 6,8% campeggio, poi affitto breve, residence e agriturismo.

Federalberghi ha stimato un volume di affari di 43 miliardi di euro e agosto si conferma il mese più gettonato per andare in vacanza. L’Italia, complice le turbolenze geopolitiche, resta la meta preferita, mentre solo il 12,4% sceglierà località estere e comunque non lontano dall’Italia (Croazia, Spagna, Grecia, o le grandi capitali europee), mentre il 15% sceglie i mari tropicali o le località esotiche.

Chi resta in Italia per il 75,1% dei casi andrà al mare, il 13,7% in montagna, le località d’arte vedono la preferenza del nel 4,8% degli italiani, mentre nel 3,4% dei casi la location prescelta è il lago. Oltre un quarto dei vacanzieri (28,9%) farà più di un periodo di vacanza oltre quello principale, confermando la tendenza, già in atto da tempo, a dividere in più segmenti le ferie estive. La vacanza principale in media durerà 9,8 giorni, le eventuali ulteriori vacanze invece 4,2 giorni.