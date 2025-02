Vanno al parco con un coltello e una pipetta per il crack. Fermati da polizia locale

Una trentunenne vicentina e un 29enne di origini africane sono stati denunciati dalla polizia locale dei Castelli, in seguito a un controllo in area pubblica portato a termine nel pomeriggio di ieri. I due giovani si trovavano nel parco “Marinai d’Italia” tra via Conti Gualdo e via Veronese, nella città di Montecchio Maggiore. Alla vista degli agenti in divisa, la coppia di soggetti tenuta d’occhio avrebbe immediatamente “trafficato” per nascondere qualcosa, attirando così su di loro l’attenzione della pattuglia.

All’altolà imposto dalle forze dell’ordine la ragazza – F.M.C. le sue iniziali, residente nella città castellana – ha dovuto consegnare l’oggetto che intendeva celare poco prima: era un coltello a lama ricurva, di 19 centimetri complessivi in lunghezza.

La giovane donna vicentina non ha dato alcuna motivazione plausibile per giustificarne il possesso, in un luogo pubblico. L’arma bianca è stata subito posta sotto sequestro. Anche l’amico in sua compagnia – I.C., nato in Nigeria nel 1996 – non era “pulito” nell’occasione di lunedì, visto che è stato trovato in possesso di un oggetto che viene definito come “pipetta” utilizzata per fumare crack.

La ragazza 31enne – nata nel 1994 – è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di porto di strumenti atti a offendere, mentre per il nigeriano è scattata la segnalazione alla Prefettura di Vicenza per consumo di sostanza stupefacente ad uso personale.



“Questa operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio condotte dalla Polizia Locale dei Castelli, che ringrazio per il costante impegno nel garantire la sicurezza nei parchi e nelle aree pubbliche , dichiara il sindaco di Montecchio Maggiore, Silvio Parise -. I polmoni verdi della città devono restare spazi sicuri e vivibili per tutti: per i bambini che giocano, per le famiglie che si godono momenti di serenità, per chi pratica sport o semplicemente passeggia. La nostra amministrazione sostiene con determinazione ogni intervento volto a tutelare il decoro e la sicurezza della comunità”.