Previsioni 25-27 marzo, tempo instabile fino a metà settimana

Situazione generale

Una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale determina condizioni di instabilità su gran parte del nord Italia. Sul Vicentino momenti soleggiati si alternano ad altri più nuvolosi con improvvisi piovaschi o temporali, soprattutto a ridosso dei rilievi. Clima primaverile con temperature nelle medie del periodo.

Martedì 25 marzo

La mattina il cielo si presenterà variabile o poco nuvoloso, con schiarite più ampie sul basso Vicentino. A metà giornata rapida formazione cumuliforme lungo i rilievi associata a rovesci o deboli temporali che dai Lessini di muoveranno verso la pedemontana. Su medio e basso Vicentino le probabilità di precipitazioni saranno più basse. Sui rilievi punte di 10-15 mm di pioggia con neve oltre i 1700 metri. Temperature stazionarie.

Mercoledì 26 marzo

La giornata sulla nostra provincia inizierà con tempo buono a tratti soleggiato. Nelle ore pomeridiane instabilità in aumento con rovesci sparsi che dalle Prealpi trevigiane scenderanno verso le pianure del Vicentino. Migliora ovunque in tarda serata. Estremi termici in pianura tra 6 e 18 gradi.

Giovedì 27 marzo

La pressione atmosferica sarà in aumento. E’ da attendersi un generale miglioramento del tempo con prevalenza di sole su tutta la pianura e qualche innocuo addensamento nuvoloso lungo le Prealpi dove comunque non sono attesi fenomeni di rilievo. Temperature in lieve aumento con punte di 20 gradi in pianura.

Tendenza nel lungo termine

Tempo buono anche nella giornata di venerdì. Per il fine settimana la situazione è ancora molto incerta per affondi di correnti instabili dal nord Europa verso l’arco alpino. Evoluzione da confermare nel prossimo aggiornamento meteo.