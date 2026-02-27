Previsioni 27 febbraio – 1 marzo: tempo stabile ma con nebbie o nubi basse

Situazione generale

L’anticiclone di origine Afro-Mediterraneo non si sposta dalla penisola Italiana. Un anticiclone che sta comunque invecchiando. Questo favorirà in Pianura Padana il ristagno di nebbie in un primo momento, queste sollevandosi andranno a creare un tappeto di nubi basse, lasciando poco spazio al sole sul vicentino nel fine settimana.

Venerdì 27 febbraio

La mattina nebbie o dense foschie presenti sulle pianure del medio e basso vicentino, mentre sulle pedemontane e sui rilievi splenderà il sole con temperature ben oltre le medie del periodo e zero termico ancora sui 3000 metri di quota. Nel pomeriggio maggiore soleggiamento anche in pianura.

Sabato 28 febbraio

La giornata inizierà con un bel sole in montagna, mentre in pianura uno strato di nebbia sarà in sollevamento col passare delle ore, creando un “tappeto” di nubi sull’alto vicentino ad una quota circa di 1000 metri. Nella seconda parte della giornata parziali schiarite in pianura con temperature massime in aumento fino a 16-17 gradi.

Domenica 1 marzo

Giornata molto simile alle precedenti, caratterizzata da nubi basse addossate sui versanti meridionali delle Prealpi. Qualche schiarita in pianura nelle ore centrali della giornata con clima mite tipico di inizio primavera. Lo zero termico sarà leggermente in calo, verso i 2500 metri di quota.

Tendenza nel lungo termine

Almeno fino al 5 marzo non sono previste precipitazioni sulla nostra provincia. Continua quindi la fase stabile dettata dall’anticiclone, con temperature ben oltre le medie del periodo.

