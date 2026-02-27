Coppe europee, Bologna e Fiorentina sorridono. Oggi i sorteggi degli ottavi

L’Europa sorride a Bologna e Fiorentina che passano il turno e accedono agli ottavi di finale. Il Bologna di Vincenzo Italiano batte il Brann 1-0 anche nel ritorno dei play-off di Europa League grazie a un gol dell’ex Juventus Joao Mario. Nel corso della prima frazione di gioco i norvegesi provano a spaventare gli emiliani dopo l’1-0 rossoblù dell’andata, ma al 37’ arriva l’episodio che facilita la vita ai padroni di casa: brutto fallo di Sorensen e ospiti in inferiorità numerica per espulsione diretta. I primi quarantacinque minuti vanno in archivio senza reti, ma le cose cambiano nella ripresa: approfittando dell’uomo in più i ragazzi di Italiano riescono a stappare la partita al 56’, grazie al destro dal limite dell’area di Joao Mario che vale l’1-0 nel match e il definitivo 2-0 complessivo nel doppio confronto.

Missione compiuta – anche se col brivido – per la Fiorentina che dopo il 3-0 conquistato la scorsa settimana in Polonia cade 4-2 contro lo Jagiellonia al Franchi dopo i tempi supplementari, ma si qualifica comunque agli ottavi di finale di Conference League. La gara tra le mura amiche inizia in salita per la formazione allenata da Paolo Vanoli, visto che al 4’ Pululu si presenta già a tu per tu con Lezzerini: l’ex Basilea non sfrutta tuttavia l’occasione, calciando male. L’angolano si rifà però al 23’, offrendo a Mazurek l’assist per l’1-0. Il classe 2007 si inserisce in area di rigore con i tempi giusti e stappa l’incontro, timbrando poi anche il raddoppio nel recupero del primo tempo. Al 48’ la Fiorentina si ritrova così sotto di due gol, con Lezzerini che accusa pure un problema muscolare: a inizio ripresa si presenta allora in campo De Gea. A segnare è però ancora una volta Mazurek: il polacco è scatenato e festeggia la tripletta personale al 49’. Vanoli chiama allora sul terreno di gioco anche Solomon, Fagioli e Kean, ma i padroni di casa non costruiscono praticamente nulla. Sono quindi necessari i tempi supplementari, dove la Fiorentina perde Solomon per infortunio: al suo posto entra Gudmundsson. I viola faticano a sfondare, ma al 107’ scartano il regalo fatto da Abramowicz: il portiere sbaglia l’uscita e finisce col passare il pallone a Fagioli, che lo scaglia in rete con un pallonetto. I toscani tirano allora un sospiro di sollievo e al 114’ siglano pure il 3-2: Kean tira in porta e trova la deviazione involontaria di Romanczuk. Le emozioni non sono però ancora finite, visto che al 118’ De Gea inciampa in una papera e favorisce il 4-2 di Imaz.

Oggi a Nyon è in programma il sorteggio che stabilirà le prossime avversarie di Bologna e Fiorentina in Europa e Conference League. Non solo, perché sempre a Nyon si conosceranno anche le avversarie delle qualificate in Champions League. L’Italia guarda in particolare all’avversaria dell’Atalanta, unica italiana rimasta nella competizione, e gli altri accoppiamenti con le migliori squadre d’Europa.