Previsioni 28-30 marzo: ultime piogge, poi domenica soleggiata a 20°C

Situazione generale

Un vortice depressionario sul sud Italia coinvolge marginalmente anche il Veneto con passaggi nuvolosi associati a modeste precipitazioni. Clima primaverile con valori termici tipici del periodo.

Venerdì 28 marzo

La mattina cielo nuvoloso sul vicentino con possibili brevi piogge sparse. A metà giornata ci sarà spazio per qualche apertura con momenti soleggiati. Verso sera però un impulso perturbato proveniente dal Friuli porterà fenomeni diffusi ma di debole intensità su tutta la provincia. Precipitazioni poi che continueranno anche la notte. Temperature stazionarie con massime intorno ai 18 gradi.

Sabato 29 marzo

Un’altra giornata grigia sul vicentino che sarà caratterizzata da deboli piogge in transito con moto da est verso ovest. I fenomeni andranno totalmente esaurendosi a metà pomeriggio. La sera prime schiarite ad iniziare dalle prealpi. Temperature massime in lieve calo.

Domenica 30 marzo

Sarà una bella giornata di sole dalla visibilità ottima grazie al basso tasso di umidità nell’aria. Clima ideale per le attività all’aperto. Qualche modesto cumulo pomeridiano che però non porterà fenomeni di rilievo. Temperature in aumento con punte in pianura di 20 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Lunedì pomeriggio non si esclude della locale instabilità pomeridiana per l’entrata di aria più fresca da nord est che farà scendere le temperature di qualche grado. Il prosieguo della settimana poi sarà all’insegna della stabilità e del tempo spesso soleggiato con clima gradevole.