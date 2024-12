Il presepe vivente si muove tra le “Piccole e Dolci Magie” che anticipano il Natale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La comunità di Zanè si prepara ad accogliere tante famiglie la domenica dell’Immacolata, regalando il presepe vivente che si muoverà nel centro del paese, dalla “saletta rossa” fino a piazzale Aldo Moro. La data da annotare è quella dell’8 dicembre 2024, con la Pro loco ad allestire ancora una volta un evento atteso e che avvicina tutti alle festività del Natale: è intitolato “Piccole e Dolci Magie” e farà da scenario suggestivo a una serie di proposte a partire dalle 11 del mattino fino al gran – e caldo – finale dedicato ai giochi di fuoco. Da non perdere oltre al già citato presepe vivente e “itinerante” per l’occasione, come ogni anno, il variopinto mercatino con i banchetti allestiti in due piazze.

Tra le conferme “viste e piaciute” da adulti e bambini e le novità del 2024, ci sono pure dei graditi ritorni, come il laboratorio di pasticceria che si prepara ad “addolcire” i presenti nel paese altovicentino, dopo 10 anni di assenza. Tutta una serie di proposte mirate e per tutti i sensi oltre che per tutte le età, dalle musiche tipiche del Natale in sottofondo ai profumi accattivanti nell’aria che di sicuro sapranno attirare i palati a prendere parte alla festa per tutta la domenica.

Il calendario della giornata di fine autunno prevede l’apertura della manifestazione alle 11, con i banchi del mercatino a tema a proporre articoli di ogni tipo. A portare tanta simpatia gli asinelli (ma anche i lama) anche loro “ospiti fissi” a passeggio tra piazzale Aldo Moro e piazzale Salvo D’Acquisto, il “quartier generale” dell’evento annuale. Subito aperti ai bimbi i vari stand e laboratori manuali pensati proprio per loro, con pure il truccabimbi e i giochi costruiti in legno de “sti ani“. Tanto da vedere e da toccare con mano, ma anche da gustare avvicinandosi all’ora di pranzo, con sul vassoio aperitivi, arrosticini e altre pietanze in stile street food, brulè e bevande utili per scaldare la gola, oltre ai dolci che non devono mai mancare quando si comincia a sentire l’aria del Natale che si avvicina.

Spazio poi dal primo pomeriggio ai candidati “pasticceri” e tutti pronti a stupirsi osservando lo spettacolo delle bolle dalle 14.30 (che si ripeterà). Un’ora dopo appena ecco giungere il momento solenne della partenza del corteo del presepe vivente in costume: partenza dalla saletta rossa parrocchiale vicina alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, in direzione del piazzale dell’ex municipio di Zanè. E avanti fino al calar della sera con gli show all’aperto dedicati alla luci: prima con le acrobazie delle farfalle luminose e poi lo spettacolo di fuoco già citato a chiudere la domenica. Oltre al consueto grande impegno dei volontari della Pro loco di Zanè, a collaborare per la buona riuscita della manifestazione anche il Comune. Da ricordare, infine, che in caso di maltempo l’evento sarà annullato (seguire la pagina Fb per eventuali aggiornamenti).