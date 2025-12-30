Previsioni 30 dicembre – 1 gennaio: brusco calo delle temperature, anche di 15 gradi in montagna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Dopo la parentesi mite su tutta l’Europa centro-meridionale, l’alta pressione si sposta in Atlantico lasciando strada libera a correnti molto fredde di origine artica e continentale che investiranno anche l’Italia per 2/3 giorni. Il Vicentino subirà un drastico calo delle temperature, in montagna anche di 15 gradi in poche ore.

Martedì 30 dicembre

All’alba nebbie estese sulla pianura del medio e basso Vicentino, in diradamento nel corso della mattinata per l’arrivo di correnti più fredde e secche da est. Nel pomeriggio sensibile calo delle temperature in montagna anche di 12/15 gradi rispetto ai giorni precedenti. La sera si addosseranno delle nubi basse lungo la fascia prealpina, non si escludono episodi di nevischio fino a bassa quota. Estremi termici in pianura tra -2 e +8 gradi.

Mercoledì 31 dicembre

Gelide correnti da est “soffieranno” su tutta la provincia mantenendo basse le temperature anche di giorno nonostante il sole e il cielo sereno. In pianura difficilmente si salirà sopra i 5 gradi. In montagna alla quota di 1500 metri le massime si attesteranno intorno ai -6/-7 gradi.

Giovedì 1 gennaio

Nella prima giornata del 2026 avremo la mattina forti gelate in pianura con temperature minime comprese tra -3 e -6 gradi. Sarà un’altra bella giornata di sole, ma dal clima rigido con la colonnina di mercurio che salirà di poco sopra lo zero nel primo pomeriggio. Valori termici al di sotto della media stagionale.

Tendenza nel lungo termine

Un aumento della copertura nuvolosa la si vedrà nella giornata di venerdì, prime avvisaglie di un peggioramento che colpirà il Vicentino tra il 3 e 5 gennaio. Quota neve altalenante dato che il nostro territorio si troverà tra lo scontro di due masse d’aria completamente diverse, quella mite mediterranea e quella fredda artica proveniente dalla Scandinavia.

– – – – –

