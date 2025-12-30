Serie A, ultimo atto 2025: la Roma batte il Genoa di De Rossi e torna al quarto posto

il massimo campionato di calcio ripartirà venerdi 2 gennaio 2026 con Cagliari-Milan, anticipo del venerdi valido per la 18esima giornata. Intanto, nel “Monday Night” del 17esimo turno, alla Roma di Gasperini sono bastati i primi 31 minuti di gioco per archiviare la pratica contro il Grifone del grande ex Daniele De Rossi, accolto come un imperatore dalla folla romanista.

Soulé, Koné e Ferguson i marcatori giallorossi; di Ekhator nel finale la rete della bandiera genoana. Il successo consente alla Roma di restare al quarto posto alle spalle di Inter, Milan e Napoli e con un punto di vantaggio sulla Juventus di Luciano Spalletti. Decisamente diversa la posizione del Genoa, sempre quartultimo con due soli punti sulla zona che porta in Serie B.

Le 3 reti giallorosse che hanno deciso Roma-Genoa. Gli ospiti partono meglio dei padroni di casa: pressing altissimo, asfissiante. Ma il bel momento rossoblù dura davvero poco. La gara si sblocca al 13′: un lancio per Soulé manda in bambola la difesa genoana e l’attaccante argentino segna a tu per tu col portiere Sommariva. Al 19′ arriva il raddoppio con Konè che insacca di piatto destro dal centro dell’area favorito anche dalla deviazione di un difensore avversario. Al 31′ poi altro svarione Genoa: errore di Malinovskyi, Sommariva salva su Soulé, ma non può nulla sul tap-in di Ferguson. Game over.

L’omaggio speciale dell’Olimpico per Daniele De Rossi. Cori, striscioni e un giro di campo finale da brividi. Questa è stata la prima volta di DDR contro la sua Roma da avversario. Roba d’altri tempi, roba da brividi, roba commovente. Per l’allenatore del Genoa un abbraccio speciale da tutto lo stadio, da molti suoi ex giocatori e da alcuni suoi ex compagni di squadra in giallorosso. E lui, De Rossi, dopo 19 anni con la maglia della Roma, trattiene a stento le lacrime e alla fine dichiara: “Questi tifosi resteranno sempre nel mio cuore”.