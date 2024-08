Previsioni 31/8-3/9: temperature molto alte ma con qualche instabilità

Evoluzione generale

Almeno fino a sabato prevarranno condizioni di tempo stabile legate all’espansione di un promontorio anticiclonico dal Mediterraneo occidentale. Da domenica l’infiltrazione di correnti atlantiche potrà favorire l’instabilità termo-convettiva nelle ore pomeridiane/serali soprattutto sulle zone montane, ma i fenomeni potrebbero estendersi anche alla pianura. Le temperature resteranno su valori ben superiori alla media del periodo.

Il tempo oggi

Venerdì 30 pomeriggio/sera

Stabile e ben soleggiato, salvo annuvolamenti cumuliformi sulle zone montane dove non sono esclusi locali rovesci o temporali di calore. Temperature pressoché stazionarie. Venti deboli, in prevalenza settentrionali in quota, variabili altrove, con brezze lungo la costa e nelle valli.

Tempo previsto

Sabato 31 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso in pianura e nella prima metà della giornata anche in montagna, dove a partire dalle ore centrale si avranno crescenti annuvolamenti di tipo cumuliforme.

Precipitazioni. Assenti in pianura; in montagna assenti fino alla mattina, dalle ore centrali probabilità medio-bassa (25-50%) di locali rovesci o temporali.

Temperature. Stazionarie o in locale lieve variazione.

Venti. Deboli variabili, con brezze lungo la costa e nelle valli.

Mare. Quasi calmo o poco mosso.

Domenica 1 settembre

Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte; inoltre, a partire dalle ore centrali, sulle zone montane aumento della nuvolosità cumuliforme che sarà più estesa e consistente che nei giorni precedenti.

Precipitazioni. In montagna nella seconda metà della giornata probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni con rovesci o temporali; in pianura in prevalenza assenti anche se non sono esclusi locali fenomeni sulle zone interne in serata.

Temperature. Senza notevoli variazioni o in locale lieve flessione in montagna.

Venti. In quota deboli sud-occidentali; altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Mare. Quasi calmo o poco mosso.

Tendenza

Lunedì 2 settembre

Sereno o poco nuvoloso per nubi alte; sulle zone montane e pedemontane maggiori annuvolamenti dalle ore centrali per attività cumuliforme, con possibili rovesci o locali temporali. Temperature senza notevoli variazioni o in locale lieve diminuzione.

Martedì 3 settembre

Cielo poco o parzialmente nuvoloso con possibilità di qualche precipitazione più che altro sulle zone montane, ma non del tutto esclusa in pianura. Temperature stazionarie o in locale lieve calo.

Previsioni a cura di Arpav