Previsioni 31 ottobre – 2 novembre: weekend grigio e temperature oltre la norma

Situazione generale

Un flusso di correnti umide e instabili di origine atlantica mantengono nel

vicentino un clima tipicamente autunnale con cielo grigio e qualche pioggia. Data la componente dei venti le temperature si mantengono oltre le medie del periodo soprattutto sui rilievi.

Venerdì 31 ottobre

Inizialmente il cielo si presenterá coperto su tutta la provincia con deboli piogge sparse sull’alto vicentino. Nella seconda parte della giornata sono attese delle parziali schiarite in pianura dove, grazie all’irraggiamento solare, le temperature massime potrebbero raggiungere anche i 17 gradi.

Sabato 1 novembre

Giornata nuvolosa sulla nostra provincia anche se non sono attese precipitazioni di rilievo. Tra la tarda mattina e il primo pomeriggio saranno possibili delle schiarite sul medio/basso vicentino in un contesto di variabilità. Temperature in lieve aumento, estremi termici in pianura compresi tra 13 e 18 gradi. Zero termico a circa 4000 metri di quota.

Domenica 2 novembre

Cielo nuvoloso fin dal mattino quando sui rilievi potrebbero già verificarsi delle deboli piogge. La giornata proseguirà poi grigia ma sostanzialmente asciutta fino al tardo pomeriggio, quando una nuova e più decisa perturbazione atlantica arriverà sul nostro territorio portando precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio. I fenomeni continueranno fino in nottata quando la quota neve scenderà intorno ai 2000 metri. Sul vicentino sono attesi generalmente dai 15 ai 25 mm di pioggia, con punte di 30/35 mm sulle pedemontane. Temperature stazionarie in pianura, in calo sui rilievi.

Tendenza nel lungo termine

Lunedì avremo un rapido miglioramento del tempo e, nei giorni successivi, tornerà un promontorio di alta pressione che garantirà qualche giorno di bel tempo con temperature massime ben oltre le medie del periodo. La classica “estate di San Martino” sembra quindi essere anticipata.

