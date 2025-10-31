Urto fra tre auto lungo la Provinciale 89: ferita una donna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Questa mattina alle ore 7:55 i vigili del fuoco, insieme a un’ambulanza del Suem 118, sono intervenuti ad Arzignano lungo la Strada Provinciale 89 che collega con Trissino per un incidente stradale lungo la SP 89 all’incrocio rotatorio tra via Trissino e via Ponte.

Tre le auto coinvolte nell’urto: i pompieri hanno operato mettere in sicurezza l’area ed estrarre la conducente di uno dei veicoli: la donna è rimasta incastrata all’interno della sua auto, una Ford. Una volta estratta la è stata consegnata ai sanitari del Suem per le cure del caso. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri e la polizia locale che si sono occupati dei rilievi.

