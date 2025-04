Previsioni 4-6 aprile: impennata delle temperature a 22 gradi, poi brusco calo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Dopo la nuvolosità e le correnti fresche orientali di inizio settimana, il cielo si è rasserenato sul vicentino ed ha favorito un aumento termico diurno che continuerà fino la giornata di sabato. Durerà poco questo tepore primaverile perché una nuova discesa di aria artico-continentale giungerà sul nord est italiano nella giornata di domenica.

Venerdì 4 aprile

Giornata soleggiata su tutta la provincia con temperature in lieve aumento. Varie località di pianura toccheranno i 21 gradi.

Sabato 5 aprile

Ancora bel tempo sul vicentino. Clima ottimo per le attività all’aria aperta. Gli estremi termici in pianura saranno compresi tra 9 e 22 gradi, localmente punte massime anche superiori.

Domenica 6 aprile

Dopo qualche giorno sereno, sul vicentino si affacceranno delle nubi, spinte da correnti fredde nord orientali che potrebbe dare luogo a locali brevi rovesci sui rilievi. Nevosi nel pomeriggio sera anche a 1000 metri. Brusco calo termico in quota di 10 gradi in 24 ore. Dalla sera anche in pianura le temperature scenderanno sensibilmente.

Tendenza nel lungo termine

Sará un inizio settimana fresco, con le temperature che si manterranno qualche grado sotto la media del periodo. Non si escludono brinate in pianura tra martedì e mercoledì. Precipitazioni assenti.

