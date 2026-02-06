Previsioni 6-8 febbraio: giornate ancora segnate dall’instabilità

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Continua il trenino di perturbazioni atlantiche che stanno portando molte precipitazioni sul vicentino in questa prima metà di Febbraio. Un flusso di correnti umide e miti per il periodo, che quindi portano neve sui monti solamente alle medie quote.

Venerdì 6 febbraio

La giornata inizierà con precipitazioni diffuse ma in esaurimento nel corso della giornata. Nevicherà sulle Prealpi a partire dai 1000/1100 metri. In pianura sono attesi dai 5 ai 10 millimetri di pioggia. Nel pomeriggio-sera il cielo rimarrà nuvoloso ma non sono previsti fenomeni di rilievo. Temperature stazionarie con estremi in pianura tra 6 e 10 gradi.

Sabato 7 febbraio

In mattinata un nuovo impulso perturbato giungerà sul vicentino. Avremo precipitazioni a carattere sparso, anche sotto forma di rovescio. Neve in montagna dai 1100 metri. Fenomeni in esaurimento a partite da ovest dal primo pomeriggio. Mediamente cadranno altri 7-10 millimetri di pioggia in pianura e altrettanti cm di neve fresca in montagna oltre i 1500 metri di quota. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni.

Domenica 8 febbraio

Il tempo andrà migliorando sul vicentino. Le schiarite più ampie le ritroveremo sulle Prealpi, mentre in pianura ci saranno ancora molte nubi. Temperature oltre le medie del periodo.

Tendenza nel lungo termine

Attualmente sembra che una rapida perturbazione sarà in transito sulla nostra provincia nella notte tra martedì e mercoledì.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.