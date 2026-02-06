Cioccolato artigianale, escursioni, carnevale e lettere d’amore: ecco gli eventi del weekend

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La bontà di uno degli alimenti più apprezzati. Oppure le suggestioni derivanti dalle immancabili escursioni, che consentono di scoprire il patrimonio naturale e paesaggistico. Ma anche la gioia e la spensieratezza portate dall’atmosfera carnevalesca, come pure l’euforia nello scrivere una missiva alla propria dolce metà. Sono queste le esperienze di cui si potrà godere grazie alle iniziative previste per il fine settimana in provincia di Vicenza. Gianni Manuel e Martina Polelli hanno fatto il punto ai microfoni della rubrica di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

Ad Asiago, da oggi a domenica 8 febbraio, la tensostruttura riscaldata di Piazza Carli ospiterà “Art & Ciocc“. L’evento, dedicato al cioccolato artigianale di qualità, vedrà la partecipazione di produttori da tutta Italia. Domani 7 febbraio invece, rimanendo sull’Altopiano dei Sette Comuni, l’appuntamento è con “Mille Emozioni verso le Stelle“. L’escursione, dopo aver attraversato prati, pascoli e boschi, si concluderà con una visita all’Osservatorio Astrofisico di Asiago.

Ascolta “Il weekend del 6/8 Febbraio 2026” su Spreaker.

Domenica 8 febbraio, nei dintorni di Arsiero, si potrà partecipare ad una ciaspolata tra i boschi dei Fiorentini. La guida Diego Merzari sarà l’accompagnatore lungo un itinerario di 7,5 chilometri, caratterizzato da un dislivello positivo di 300 metri. Altra escursione è quella in programma, per la stessa giornata, nei pressi di Arcugnano, lungo l’Anello Naturalistico di Fimon. Il percorso, di circa 14 chilometri e con circa 600 metri di dislivello, condurrà tra boschi, torrenti, sorgenti e grotte nel cuore dei colli Berici.

In quel di Altissimo, domenica 8 febbraio, la Piazza del Comune farà da sfondo alla Festa di Carnevale. Tra le iniziative in programma, musica con Stephal’s Brothers e intrattenimento bimbi. A Bassano del Grappa, domani 7 febbraio, l’Atelier Montegrappa ospiterà “Lettere d’amore per San Valentino“, workshop di calligrafia con la docente Marilena Bonato.

Domenica 8 febbraio, a Lonigo, il centro storico del paese sarà animato dalla sfilata, dalle esibizioni musicali, dai giochi e dalle animazioni organizzate per celebrare il Carnevale Leoniceno. Domani 7 febbraio invece, sempre a Lonigo, il Torrione medievale riaprirà alle visite per permettere di godere del panorama sull’intera città e sui Colli Berici.

In quel di Schio, domenica 8 febbraio, nei locali di The Ugly Sheep Brewery si terrà “Come nasce la birra di Schio“. L’evento permetterà di visitare la sala malti, la sala cottura e fermentazione, nonché di toccare con mano gli ingredienti che rendono unica la birra qui prodotta. A Chiampo, domani e domenica 8 febbraio, in località Vignaga ritorna la tradizionale Festa di San Biagio. Nei dintorni di Enego infine, domenica 8 febbraio, la piana di Marcesina farà da cornice ad una ciaspolata fino all’aquila di Vaia, seguita dal ritorno in motoslitta e dal pranzo in rifugio.

