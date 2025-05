Calcio, il Milan delle rimonte passa a Genova. Decisivi Leao e l’autorete di Frendrup

Nell’ultimo match della 35a giornata di Serie A, il Milan batte 2-1 il Genoa e sale a quota 54 punti in classifica. È ancora una situazione di svantaggio a svegliare i rossoneri che, dopo il gol di Vitinha a inizio secondo tempo, rispondono con Leao e l’autorete di Frendrup per completare l’ennesima rimonta della stagione. Decisive le scelte di Conceiçao che, sotto il diluvio del Marassi, si gioca le carte Gimenez e Joao Felix e ribalta il match.

La gara. È il solito Milan di rimonta quello che, dunque, espugna il Marassi di Genova. I rossoneri ottengono i tre punti e per la prima volta Sergio Conceiçao conquista tre vittorie di fila, ottimo viatico a 9 giorni dalla finale di Coppa Italia contro il Bologna che sarà anche il prossimo rivale venerdì in campionato. In casa Genoa, Vieira conferma Pinamonti come punta più avanzata, mentre il terzetto alle sue spalle è formato da Norton-Cuffy, Thorsby e Messias. Comincia dalla panchina Vitinha. Due cambi per Conceiçao rispetto alla formazione che ha vinto a Venezia: al centro dell’attacco torna il recuperato Jovic, mentre un po’ a sopresa Leao parte dalla panchina per far posto a Loftus-Cheek. Il Milan prova a fare la partita, ma sono del Genoa le occasioni più nitide della prima frazione, chiusa dai rossoneri senza prendere gol solo grazie a tre interventi di Maignan. Al 28′ Conceiçao è costretto al primo cambio: Fofana non ce la fa e al suo posto entra Leao. Dopo una conclusione insidiosa di Theo bloccata in due tempi da Leali, il portoghese innesca Pulisic nello stretto, Leali respinge con il piede destro in uscita e salva il Genoa. Si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa. Il secondo tempo si apre con una punizione di Theo bloccata a terra da Leali e con la pronta risposta di Frendrup che dal limite non trova la porta. Vieira si gioca la carta Vitinha per l’ex Messias e il brasiliano al primo pallone toccato batte Maignan con un preciso piatto al volo (61′). Milan sotto come tante altre volte in questa stagione e Conceiçao pesca ancora i jolly dalla panchina, inserendo Joao Felix e Gimenez. Il portoghese lancia il messicano che mette a centro area dove Leao controlla e batte Leali con la deviazione di Norton-Cuffy. Passa un minuto e il Diavolo completa la rimonta: Leao mette in area dove Frendrup per anticipare Joao Felix beffa il suo portiere. A Marassi fa festa il Milan.