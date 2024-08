Previsioni 6-9 agosto: prima anticiclone, poi temporali e quindi afa in aumento

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Evoluzione generale

Fino a martedì circolazione anticiclonica; nei bassi strati afoso, anche se meno rispetto alla scorsa settimana. Mercoledì la parte più meridionale di una depressione con nucleo tra l’Islanda e la Gran Bretagna porterà dei temporali. Da giovedì pressione in aumento, la caratteristica meteorologica saliente sarà la crescita dell’afa sulla pianura e nelle valli.

Pomeriggio/sera di Lunedi 5 Agosto

Non si verificheranno precipitazioni. Cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti nuvoloso con qualche piovasco. Temperature con andamento irregolare e differenze leggere/moderate rispetto a domenica, sopra la media in modo leggero/moderato.

Martedi 6 Agosto

Cielo: Sulla pianura cielo poco o parzialmente nuvoloso fino al mattino e sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio. Sui monti in prevalenza sereno o poco nuvoloso, di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: Sui monti di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per piovaschi/rovesci/temporali locali, per il resto assenti.

Temperature: Rispetto a lunedì sulla pianura fino al primo mattino saranno più alte anche di molto e poi senza variazioni di rilievo, sui monti in aumento leggero/moderato eccetto stazionarità notturne nelle valli. Valori sopra la media, anche di molto fino al primo mattino.

Venti: Deboli/moderati. Sulla pianura fino al mattino da nord-est e dal pomeriggio con direzione variabile, nelle valli a regime di brezza, in alta montagna da nord-ovest.

Mare: Da poco mosso a calmo col passar delle ore.

Mercoledi 7 Agosto

Cielo: Alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Di notte assenti. Nelle ore diurne probabilità medio-alta (50-75%) per piogge a tratti che si verificheranno in vari momenti della giornata arrivando a risultare diffuse a livello giornaliero; si tratterà di piovaschi/rovesci/tmeporali. Di sera assenti.

Temperature: Rispetto a martedì fino al primo mattino senza variazioni di rilievo e poi in calo anche sensibile, con minime a tarda sera.

Venti: Con direzione variabile, in prevalenza deboli/moderati, a tratti rinforzi durante i temporali.

Mare: Poco mosso.

Giovedi 8 Agosto

Non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo di notte e in aumento di giorno.

Venerdi 9 Agosto

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti addensamenti e qualche pioggia. Temperature in aumento.

Previsioni regionali a cura di Arpav.