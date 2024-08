Smercio cocaina a Thiene: doppia missione degli agenti in borghese della polizia locale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si aggirava intorno al Parco del Donatore, poco lontano dal centro di Thiene, luogo dove probabilmente si dava appuntamento con i propri clienti, consumatori incalliti di cocaina. Polvere bianca che il giovane vicentino avrebbe seminato lungo via delle Pastorelle, qualche giorno fa, nel tentativo di liberarsi della droga in suo possesso dopo l’incontro per nulla casuale con due agenti di polizia locale, qualificatosi con l’esibizione del loro tesserino.

La pattuglia del Consorzio Ne.Vi. inviata dalla centrale di via Rasa si trovava quel giorno in abiti borghesi nel corso di uno dei servizi mirati contro l’attività illecita di sostanze non lecite, accordati dopo le segnalazioni dei cittadini thienesi e su richiesta del Comune.

Una volta avvicinato, il giovane stupefatto di fronte ha accelerato il passo anziché fermarsi, occupandosi di sbriciolare il contenuto di una bustina a terra, prima di venire ripreso, non certo senza opporsi, arrivando al punto di reagire con violenza mordendo la mano ad uno dei due operatori, all’altezza del polso sinistro. L’inseguimento a piedi si è concluso con la cattura del 24enne di Carrè. La coppia di agenti quel giorno era accompagnata anche dal cane antidroga Ronnie, guidati dunque dal “fiuto” allenato del poliziotto a quattro zampe.

In possesso del ragazzo rimanevano poco meno di 4 grammi di cocaina, a cui va aggiunta quella dispersa. Le sue iniziali A.Z. ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale mentre non è stato possibile, per ora, procedere con una denuncia per l’attività di spaccio sulla base delle circostanze e della quantità effettiva di droga recuperata dalla disponibilità al momento del fermo: il possesso di sostanze stupefacenti, però, gli è valso almeno una segnalazione e schedatura in Prefettura a Vicenza in qualità di consumatore. Per chi fosse appassionato del genere e meditasse una “caccia al tesoro” del giorno dopo sui luoghi del misfatto, giova far presente che l’episodio si riferisce a circa due settimane fa.

Più recente, invece, lo scambio di stupefacenti con denaro intercettato dagli agenti ancora in borghese in centro storico, mercoledì scorso in piazzale Divisione Acqui, nel parcheggio vicino a Villa Fabris. Gli operatori hanno sorpreso in flagranza acquirente e venditore: il primo ha spontaneamente consegnato due ovuli contenenti cocaina, il secondo, 27enne senza fissa dimora (O.O. le sue iniziali), è stato trovato in possesso di 1,60 grammi di “neve” e di 220 euro in contanti, probabile provento dello smercio illecito di droga. Una segnalazione in prefettura e una denuncia per spaccio a conclusione della missione degli agenti di polizia thienesi.