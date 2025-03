Previsioni 7-9 marzo: fine settimana di tempo stabile, poi arriva un peggioramento

Situazione generale

L’alta pressione domina la scena sull’Europa centro-orientale mantenendo condizioni di tempo stabile e soleggiato sul vicentino. Nel frattempo tra Spagna e Francia una vasta depressione inizia a muoversi verso il Mediterraneo.

Venerdì 7 marzo

Cielo sereno su tutta la provincia con clima gradevole. Forte escursione termica tra il giorno e la notte con estremi termici in pianura tra 2 e 17 gradi.

Sabato 8 marzo

Ancora tempo stabile e soleggiato sul vicentino. Lo zero termico in libera atmosfera ancora oltre i 2000 metri di quota. Temperature stazionarie con valori oltre le medie del periodo.

Domenica 9 marzo

Sereno o poco nuvoloso nella prima parte della giornata. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dai settori occidentali, prime avvisaglie di una perturbazione atlantica che colpirà la nostra provincia dalla nottata. Temperature massime in lieve calo.

Tendenza nel lungo termine

La prossima settimana inizierà col maltempo, piogge battenti in pianura e neve oltre i 1600 metri. Nei giorni successivi avremo condizioni di tempo molto instabile, le correnti si faranno via via più fredde e di conseguenza la quota neve sarà in calo sulla montagna vicentina.