Previsioni 7-9 ottobre: settimana di bel tempo con temperature massime anche sopra i 20 gradi

Situazione generale

L’aria fredda entrata dalla porta della bora nella giornata di domenica, dopo la rapida perturbazione, ha fatto abbassare temporaneamente le temperature su tutto il vicentino. Il vortice depressionario si sta spostando velocemente verso i Balcani lasciando spazio ad un vasto campo di alta pressione che dal Mediterraneo occidentale si protende verso l’Europa centrale. Questo determinerà tempo stabile e soleggiato sul vicentino per parecchi giorni con un aumento termico soprattutto nei valori massimi.

Martedì 7 ottobre

Cielo sereno su tutto il territorio. Visibilità ancora ottima grazie alle correnti secche orientali dei giorni scorsi. Temperature in lieve aumento con massime attorno i 20 gradi in pianura.

Mercoledì 8 ottobre

Altra giornata serena sul vicentino. Fresco nel primo mattino sulle pianure con temperature minime comprese generalmente tra gli 8 e i 10 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 20-21. Zero termico elevato per il periodo posizionato a circa 3800 metri.

Giovedì 9 ottobre

Un modesto passaggio nuvoloso offuscherà il sole sulla nostra provincia, soprattutto in mattinata. Schiarite più ampie nella seconda parte del pomeriggio. Temperature stazionarie con estremi termici in pianura tra 9 e 21 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Tempo stabile e soleggiato fino a domenica. Un ulteriore lieve aumento termico è atteso da sabato quando i massimi valori di alta pressione si avvicineranno al nostro territorio.

