Pizzicato con l’hashish sull’auto rubata: denunciato un minorenne

Minorenne, su un’auto rubata e con una bella scorta di “fumo”. E’ quello che si è trovata davanti domenica scorsa, 5 ottobre, una pattuglia dei carabinieri di Malo durante un’attività di controllo. Il ragazzo è stato ovviamente denunciato (in stato di libertà) con l’accusa di ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Il furto dell’auto, peraltro, era stato denunciato presso la caserma dell’Arma a Schio solo pochi giorni prima. I Carabinieri delle Stazione di Malo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica un minore per le ipotesi di reato di ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, presso la Stazione Carabinieri di Schio veniva denunciato il furto di un’auto, avvenuto in orario notturno. Nella giornata di domenica scorsa, una pattuglia dei Carabinieri di Malo, impegnata in attività di controllo del territorio e di prevenzione/repressione dei reati, notava in quel centro abitato la vettura da ricercare, ferma in sosta e con a bordo un giovane. Nel corso del controllo, l’unico occupante – che non ha fornito alcuna giustificazione circa il possesso del mezzo rubato – veniva trovato in possesso di una sigaretta artigianale risultata poi contenere della sostanza stupefacente del

tipo hashish.

La successiva perquisizione veicolare eseguita all’interno dell’abitacolo dell’autovettura, consentiva di rinvenire tre involucri contenenti altri 40 grammi di “fumo”.

La droga è stata sequestrata, mentre l’auto rubata è stata restituita al legittimo proprietario. Per il giovane è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della repubblica per i Minorenni di Venezia, per le ipotesi di reato di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

