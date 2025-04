Previsioni 8-10 aprile, primavera “in pausa”: tempo stabile con temperature sotto media

Situazione generale

Tutta la parte orientale italiana è interessata da correnti fredde di origine artico-continentale che hanno abbassato le temperature sul Vicentino di almeno 8-10 gradi rispetto a qualche giorno fa. In pianura le minime si aggirano di poco sopra lo zero con qualche brinata in campagna. Tuttavia il tempo si mantiene stabile con poche nuvole nelle ore pomeridiane.

Martedì 8 aprile

Sereno o poco nuvoloso la mattina. Dalle ore centrali della giornata ci sarà un debole sviluppo cumuliforme sulle Prealpi del Vicentino che interesserà anche l’alta pianura. Più soleggiato sul basso vicentino. Temperature minime in calo intorno ai +2/+3 gradi, massime in lieve ripresa fino a 15-16 gradi.

Mercoledì 9 aprile

Ancora tempo stabile sul capoluogo e la provincia, in un contesto di cielo poco nuvoloso. Ancora freddo la mattina con brinate nei fondovalle, ma nelle ore diurne la colonnina del mercurio tenderà ancora a salire. I valori termici si mantengono ancora al di sotto delle medie del periodo.

Giovedì 10 aprile

Correnti più miti sud occidentali riporteranno lo zero termico oltre i 2.000 metri di quota. Grazie al sostanziale soleggiamento, in pianura le temperature massime si stabiliranno praticamente ovunque nel territorio vicentino tra i 18 e i 20 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Venerdì e sabato bel tempo con temperature in aumento e valori massimi oltre i 20 gradi. Domenica copertura nuvolosa in aumento per l’approssimarsi di una perturbazione atlantica che potrebbe portare qualche debole fenomeno nella seconda parte della giornata.