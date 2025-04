Materasso prende fuoco in un edificio apparentemente disabitato. Nessuno all’interno

Un giaciglio di fortuna, adattato con un vecchio materasso e cartoni di scatole accatastati, ha preso fuoco nella prima serata di lunedì in una stanza interna di un’abitazione disabitata di Camisano Vicentino, costringendo all’intervento i vigili del fuoco arrivati sul posto dalla sede provinciale di Vicenza.

A mandare la segnalazione sarebbero stati dei vicini di casa, sorpresi dell’ingente quantità di fumo che a quanto pare filtrava dagli infissi dell’edificio, un’abitazione privata in disuso con annesso un laboratorio. Lo stabile si trova sulla Sp24 in corrispondenza di un incrocio, tra via Torrossa e via Alpini.

Alle 19.30 l’attivazione dei pompieri al 115, annunciando la presenza di un incendio e la possibile presenza di persone all’interno dell’abitazione. Dal sopralluogo effettuato subito all’arrivo sul posto, gli operatori si sono sincerati subito che non ci fossero persone ferite o intossicate dal fumo. Come mostrano le immagini prodotte dai vigili del fuoco che si sono introdotti nello stabile, lo stesso è sprovvisto di serramenti e di libero accesso dall’esterno.

Le due squadre operative accorse da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte l’autoscala e in tutto 9 operatori hanno spento le fiamme cagionate dal materasso e cartoni abbandonati all’interno della struttura, che hanno prodotto una notevole quantità di fumo. Ignote sono invece le cause che hanno portato allo svilupparsi di un incendio anomalo, ora al vaglio dei vigili del fuoco e dei Carabinieri intervenuti sul posto. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della struttura sono terminate dopo circa un’ora con il rientro di mezzi e uomini nella caserma del capoluogo berico.

