Previsioni 8-10 marzo: in arrivo un weekend perturbato

Situazione generale

Da due settimane il vicentino si trova “bersagliato” da perturbazioni atlantiche più o meno intense, che hanno portato in 15 giorni molta pioggia, quella che solitamente dovrebbe cadere in 2/3 mesi. Questo corridoio perturbato sembra non finirà a breve. Altri fenomeni diffusi interesseranno la nostra provincia nel fine settimana.

Venerdì 8 marzo

La giornata inizierà con cielo coperto e deboli precipitazioni sparse. Le temperature sono in calo e con essa la quota neve posizionata a circa 800 metri. Fenomeni in esaurimento nel pomeriggio. Previsti generalmente 5/15 millimetri di pioggia e altrettanti cm di neve fresca sopra i 1200 metri. In tarda serata giungerà un altro peggioramento da ovest. Temperature in calo, in pianura non si andrà oltre i 9/10 gradi.

Sabato 9 marzo

La mattina tempo perturbato con precipitazioni diffuse, di moderata intensità sulle pedemontane. Quota neve 900/1000 metri. Temporaneo miglioramento del tempo nel pomeriggio con possibili parziali schiarite.

Attesi 15/20 millimetri di pioggia su medio e alto vicentino, altri 20 centimetri di neve fresca cadranno sopra i 1300 metri. Accumuli minori sul basso vicentino. Temperature senza variazioni di rilievo.

Domenica 10 marzo

Una nuova intensa perturbazione interesserà tutta la provincia già dal primo mattino. La neve cadrà copiosa, inizialmente dai 1100 metri, in rialzo verso i 1300. Nel tardo pomeriggio fenomeni che andranno ad esaurirsi a partire dal vicentino occidentale. Ancora molta pioggia prevista sul nostro territorio, si andrà dai 20/25 mm del basso vicentino ai 50/60 dell’alto. Mezzo metro di neve fresca oltre i 1600 metri. Temperature in lieve rialzo, estremi termici in pianura tra 7 e 12 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Per l’inizio della prossima settimana si vede un generale miglioramento del tempo, anche se ci sarà della residua instabilità pomeridiana lungo la fascia prealpina con locali rovesci o temporali.