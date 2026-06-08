Corpo senza vita di una donna nel torrente della cascata di Val Civetta

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E’ stata recuperata in tarda mattinata a Lastebasse la salma di una persona scorta riversa nella famosa cascata di Val Civetta. Sul posto da mezzogiorno hanno operato i vigili del fuoco e i carabinieri.

La vittima è una donna di 72 anni residente in frazione Giaconi – iniziali G.Z. -: il cadavere si trovava in un punto in cui l’acqua è poco profonda. I vigili del fuoco del distaccamento di Schio hanno provveduto a portare a riva il corpo tramite l’impiego di tecniche Speleo Alpino Fluviali (Saf) per permettere gli accertamenti sanitari effettuati dal medico legale giunto sul posto. Le operazioni si sono protratte per circa due ore, si sono concluse nel primo pomeriggio.

Sul posto infatti è intervenuto anche il Suem 118. Le cause del decesso sono in via di accertamento, ma l’ipotesi più probabile è che la donna durante una passeggiata sia scivolata, precipitando in acqua.

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