Previsioni 9-11 marzo: qualche precipitazione martedì sera, poi stabile fino a giovedì

SITUAZIONE GENERALE

Infiltrazioni di correnti fredde ed instabili in arrivo da nord potrebbero portare qualche locale precipitazione sparsa in un contesto di clima più invernale che primaverile. Le temperature saranno in lieve aumento verso il fine settimana.

MARTEDI’ 9 MARZO

Sarà una bella mattinata di sole sul vicentino, anche se farà freddo con estese brinate anche in pianura. Dal pomeriggio nubi in arrivo da nord andranno a coprire gradualmente il cielo. Debole impulso perturbato la sera che dal Trentino si porterà sull’alto vicentino con qualche rovescio di pioggia e fioccate oltre gli 800m di quota. Previsti 3/7cm di neve oltre i 1200m. Temperature in lieve calo.

MERCOLEDI’ 10 MARZO

Giornata variabile sulla nostra provincia. Il sole sarà più presente su medio e basso vicentino, mentre lungo le prealpi ci sarà qualche nuvola in più. Temperature stazionarie in linea col periodo. estremi termici in pianura tra 0 e 12°C

GIOVEDI’ 11 MARZO