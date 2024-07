Previsioni 9-12 luglio: generalmente sereno e progressivo aumento delle temperature

Evoluzione generale

Sull’Europa nord-occidentale insiste una moderata circolazione ciclonica, ma da sud-ovest si estende verso l’Europa meridionale un promontorio con aria più calda che porta sulla nostra regione una prevalenza degli spazi di sereno e un progressivo aumento delle temperature, salvo un po’ di aumento della variabilità pomeridiana verso fine periodo più che altro sulle zone montane.

Il tempo oggi

Lunedì 8

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Cielo sulle zone pianeggianti sereno o poco nuvoloso e generalmente senza precipitazioni, su quelle montane parzialmente nuvoloso con qualche possibile piovasco o locale breve rovescio; temperature diurne perlopiù in rialzo rispetto a domenica.

Tempo previsto

Martedì 9 luglio

Cielo sereno o a tratti poco nuvoloso, con qualche addensamento cumuliforme da metà giornata in montagna.

Precipitazioni. Assenti, salvo al più occasionali piovaschi pomeridiani in montagna.

Temperature. Riguardo alle minime, contenute variazioni di carattere locale sulle zone montane e lievi aumenti in pianura; massime in aumento.

Venti. In quota, deboli meridionali; altrove generalmente deboli con direzione variabile, salvo a tratti nella prima parte della giornata locali moderati rinforzi dai quadranti settentrionali sulla costa.

Mare. Sottocosta quasi calmo, al largo da poco mosso a quasi calmo.

Mercoledì 10 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo a tratti qualche locale modesto addensamento più che altro sulle zone montane.

Precipitazioni. Assenti, salvo al più locali piovaschi od occasionali rovesci da metà giornata in montagna.

Temperature. Minime un po’ in aumento; massime perlopiù in aumento, ma con locale stazionarietà in montagna e incrementi un po’ più significativi sulla bassa pianura.

Venti. In quota dai quadranti sud-occidentali, da deboli a temporaneamente moderati; altrove, in prevalenza deboli con direzione variabile.

Mare. Quasi calmo, al più poco mosso nelle prime ore al largo del litorale meridionale.

Tendenza



Giovedì 11 luglio

Cielo in pianura sereno o poco nuvoloso, in montagna dapprima sereno o poco nuvoloso e poi parzialmente nuvoloso per un po’ di cumuli sparsi associati alla possibilità di qualche piovasco o rovescio anche temporalesco; per le temperature sono attese contenute variazioni di carattere locale, tra cui alcuni aumenti delle minime.

Venerdì 12 luglio

Sulle zone montane un po’ di variabilità, con spazi di sereno inizialmente anche ampi e addensamenti cumuliformi sparsi; sulla pianura in prevalenza cielo da poco a parzialmente nuvoloso, ma con locali addensamenti dal pomeriggio in poi sulla fascia pedemontana e spazi di sereno più persistenti altrove; probabile qualche precipitazione dalle ore centrali sulle zone montane e localmente sull’alta pianura, perlopiù a carattere di rovescio o temporale; temperature minime in modesto aumento, salvo locali lievi controtendenze ad ovest; per le temperature massime, sono attese contenute variazioni di carattere locale.

Previsioni a cura di Arpav