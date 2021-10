Previsioni meteo 1-3/10, bel tempo (con qualche nuvola) a inaugurare il mese di ottobre

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Anche gli ultimi giorni di settembre sono terminati con bel tempo e temperature ben oltre le medie del periodo. Questo fine settimana si continuerà con questo “trend”. Tuttavia anche se non avremo precipitazioni, le nubi tenderanno ad aumentare grazie a correnti più umide in arrivo da ovest.

VENERDI 1 OTTOBRE

Da sereno a poco nuvoloso su tutto il territorio vicentino. Qualche nube bassa nelle ore pomeridiane lungo la fascia prealpina. Temperature stazionarie con punte massime di 25° in pianura.

SABATO 2 OTTOBRE

La mattina ci saranno delle velature di passaggio che andranno offuscare il sole. Rasserenamenti nelle ore centrali della giornata su tutta la provincia. Dalla tarda serata nubi in aumento a partire dai settori occidentali. Temperature che non subiranno variazioni di rilievo.

DOMENICA 3 OTTOBRE

Giornata per lo più grigia in montagna con pochi momenti di sole. In pianura andrà un po’ meglio dove il cielo si presenterà più variabile. Non sono previste precipitazioni, solo in serata sarà possibile qualche debole pioggia sui rilievi. Temperature in lieve calo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Lunedì arriverà una decisa perturbazione atlantica in grado di portare anche 50 mm di pioggia su varie zone del Vicentino. Pausa delle precipitazioni martedì, poi a metà settimana assisteremo ad un altro passaggio perturbato con la prima spruzzata di neve sulle cime più alte delle Prealpi.