Europa League: caduta Napoli, Lazio ok. Conference, tris Roma in Ucraina

Tra Europa e Conference League, una sconfitta e due vittorie per le squadre italiane impegnate nel secondo turno della fase a gruppi. Il Napoli cade in casa contro lo Spartak e adesso il suo girone di Europa League è in salita. Nell’altra sfida, infatti, a Varsavia il Legia piega per 1-0 il Leicester. E ora la classifica recita: Legia 6 punti, Spartak Mosca 3, Leicester e Napoli 1. Lazio senza problemi contro un’altra squadra di Mosca: vittoria e classifica migliorata dopo lo 0-1 rimediato a Istanbul contro il Galatasaray. I turchi, dopo lo 0-0 odierno in casa del Marsiglia, guidano il raggruppamento con 4 punti, ma la Lazio segue a quota 3; poi Marsiglia 2 e Lokomotiv 1. Tutto liscio anche per la Roma in Conference: 3-0 in casa degli ucraini dello Zorya.

Napoli-Spartak Mosca 2-3: prima sconfitta stagionale per gli azzurri di Luciano Spalletti. Decisiva l’espulsione di Mario Rui al 30′: brutta entrata del terzino portoghese su Moses, l’arbitro prima estrae il giallo, poi richiamato dal Var tira fuori, giustamente, il rosso. Inutile il gol lampo di Elmas dopo soli 13 secondi, un gol record: è il più veloce nella storia delle squadre italiane in Europa League. Insigne dalla sinistra indirizza verso la porta un pallone innocuo che il portiere russo Maksimenko non riesce a bloccare, Elmas da due passi insacca. Si continua a tambur battente, con i partenopei sempre in attacco e pericolosi, soprattutto con Petagna in un paio di occasioni. Ma i russi ribaltano tutto e volano sul 3-1. Osimhen accorcia le distanze quando è troppo tardi.

La Lazio vince ancora. Dopo il successo nel derby contro la Roma, i biancocelesti si prendono i tre punti anche in Europa League battendo 2-0 all’Olimpico la Lokomotiv Mosca. Maurizio Sarri ricorre al turn over e trova la vittoria grazie alle reti di Basic al 13′ e di Patric al 38′. Lazio sempre in totale controllo del match e più volte vicina alla terza rete.

Conference League, Roma in scioltezza in Ucraina contro lo Zorya: El Shaarawy, Smalling e Abraham firmano il 3-0 finale. Giallorossi al comando a punteggio pieno nel girone. Mourinho festeggia nel migliore dei modi le sue 200 partite nelle Coppe europee. Per la Roma, ottava vittoria in 10 partite stagionali tra Europa e Serie A. Il “Faraone” porta in vantaggio i giallorossi nel primo tempo; nella ripresa, i due britannici arrotondano il punteggio. Mou ha dato spazio ad alcune seconde linee ma il cambio di passo è arrivato dopo 18 minuti del secondo tempo quando il tecnico romanista ha mandato in campo i titolari Zaniolo e Abraham. Tra i migliori della Roma, il 20enne centrocampista gambiano Darboe.