Previsioni meteo 10-12/02, fine settimana di bel tempo con sensibile rialzo termico

SITUAZIONE GENERALE

Quella di stamane è stata la mattina più fredda dell’inverno in varie località di pianura e di fondovalle del vicentino. Ecco alcuni valori registrati: Castana -10°, Vicenza -7°, Lonigo -6°, Isola Vicentina -6°, Malo -4°, Rosà -3°. Un vasto campo di alta pressione da ovest va a posizionarsi coi suoi massimi valori di pressione sul centro Europa. Favorendo nei prossimi giorni un periodo di tempo stabile sul nostro territorio con temperature in lento ma graduale aumento.

VENERDI 10 FEBBRAIO

Cielo sereno sul Vicentino per tutta la giornata. Clima rigido in pianura anche di giorno nonostante il soleggiamento. Mentre in montagna ci sarà già un primo aumento termico dal pomeriggio/sera.

SABATO 11 FEBBRAIO

Sereno su tutta la provincia con lievi velature in arrivo da nord nelle ore centrali della giornata. Forti gelate notturne in pianura con valori minimi tra -1 e -4 gradi. Temperature massime in aumento con punte di 8/9 gradi. L’aumento termico sarà più sensibile sui rilievi, anche di 5-6 gradi rispetto ai giorni precedenti.

DOMENICA 12 FEBBRAIO

Altra bella giornata di sole con ulteriore aumento termico. Possibile riduzione della visibilità nella prima mattinata sul basso Vicentino per dense foschie o banchi di nebbia. Ancora forti brinate notturne per inversione termica. Clima diurno gradevole con temperature massime tra 10 e 12 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Almeno fino al 16 febbraio non ci saranno cambiamenti del tempo in grado di portare precipitazioni sul Vicentino. Clima mite in quota, con lo zero termico che toccherà i 3.000 metri nella giornata di martedì.